신세경, ‘인생캐’ 만났다…우아한 처철함 돋보인 ‘휴민트’의 심장

지난 11일 개봉한 영화 ‘휴민트’(감독 류승완)가 5일 연속 전체 영화 예매율 1위를 기록한 데 이어 올해 개봉작 중 최고 예매량을 경신하며 흥행 질주를 시작했다. 그 가운데, 작품의 정서적 중심을 단단히 붙든 신세경을 향해 관객과 평단의 찬사가 쏟아지고 있다.
‘휴민트’는 비밀도 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 작품. 신세경은 블라디보스토크에 있는 북한 식당의 종업원이자 휴민트, 채선화 역을 맡아 파격적인 변신을 선보였다.
이번 작품에서 신세경이 보여준 존재감은 ‘대체 불가’라는 수식어가 아깝지 않다. 그는 처연한 얼굴로 모진 현실을 견뎌내면서도, 결정적인 순간 스스로를 구원하기 위해 결연히 나아가는 채선화의 서사를 완벽하게 표현했다. 특히 인물들의 감정과 선택이 교차하는 지점에서 특유의 분위기로 공기의 흐름을 바꾸며 극의 긴장감을 조율했다. 신세경은 연약함과 단단함이 공존하는 복합적인 인물의 내면을 설득력 있게 쌓아 올렸다. 멜로의 애틋함부터 액션의 날 선 긴장감, 그리고 뜨거운 휴머니즘을 관통하는 입체적인 연기는 스크린에 깊은 몰입감을 불어넣었다. 위기 속에서 미세하게 흔들리는 눈빛과 감정을 삼켜낸 호흡 등, 그가 구현한 ‘우아한 처절함’은 깊은 여운을 만들었다.
댓글 0