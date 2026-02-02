키오프 하늘, 순수→집착 ‘사랑의 명암’

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 ‘GUESS THE NEXT ERA’의 세 번째 에피소드 ‘私たちの恋は世界の終わり - Midas Touch’를 공개했다.
‘GUESS THE NEXT ERA’는 슬라임 키트를 통해 자신과 닮은 존재를 만들어내며 벌어지는 이야기를 다룬 시리즈로 앞서 쥴리와 벨이 밀도 높은 연기력을 선보이며 화제였다.
이번 영상의 주인공으로 나선 하늘은 자신을 투영한 슬라임을 향해 맹목적인 애정과 집착을 드러내며 몰입감을 선사했다. 슬라임과 일상을 공유하며 보여준 천진난만하고 사랑스러운 모습도 잠시, 슬라임이 나띠에게 관심을 보이자 이내 질투와 집착에 휩싸여 자책하고 파괴하려 드는 등 ‘사랑의 명암’을 극적으로 그려냈다. 하늘의 에피소드 부제로는 ‘Midas Touch’가 사용됐다. 손끝이 닿는 순간 빠져드는 강렬한 사랑을 노래한 원곡의 당당함, 그 이면에 사랑에 깊게 침잠하며 괴로워하는 모습을 투영해 하늘만의 매력과 영상의 흡인력을 한층 더했다.
KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 3월 아시아 팬미팅 투어 ‘DEJA VU’ 서울 공연을 앞두고 있다.
