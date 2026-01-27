영파씨, 도시 소음을 비트 삼아…오늘(27일) 컴백

그룹 영파씨(YOUNG POSSE/정선혜, 위연정, 지아나, 도은, 한지은)가 오늘(27일) 디지털 싱글 ‘VISA / Pilot3’을 발매한다. 디지털 싱글에는 타이틀곡 ‘VISA’와 수록곡 ‘Pilot3 (feat. KOONTA)’ 등 총 2곡이 수록됐다.
타이틀곡 ‘VISA’는 젠지(Gen Z)의 정서를 날 것 그대로 녹여낸 레이지 장르로, 전기에 감전된 듯한 강렬하고 중독적인 사운드가 인상적이다. 국내를 포함해 아시아, 북미, 유럽 등 다수의 국제 무대를 거치며 느낀 감정들을 멤버들이 직접 가사에 담았다. 여권에 출입국 도장을 하나씩 채워가듯, 각종 무대에 선 경험을 토대로 한층 성장한 영파씨의 패기 넘치는 모습을 만날 수 있을 전망이다.
음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 영파씨가 도시의 소음을 비트 삼아 자유롭게 리듬을 타는 모습이 담긴다. 콜라주 기법 등 다각적인 예술적 접근을 통한 빠른 프레임 전환으로 기존의 틀을 깨는 새로운 시각적 경험을 안길 계획이다. 영파씨는 음악과 비주얼 전반에서 가장 지금의 트렌디한 매력을 선사, 특유의 거친 날 것의 에너지로 힙한 매력을 과시한다. 북미와 일본 등 인기 힙합 아티스트들의 뮤직비디오를 다수 제작해 온 쿄와 터치(Kyowa Touch) 감독이 연출을 진두지휘해 독창적인 비주얼을 완성했다.
수록곡 ‘Pilot3 (feat. KOONTA)’은 ‘음악의 파일럿이 되어 어디든 자유롭게 날아가겠다’라는 다섯 멤버의 당찬 포부를 따스한 재즈 힙합 사운드 위에 풀어낸 곡이다. 멤버 전원이 노랫말을 썼으며, 냉소적인 시선을 딛고 자신들의 꿈을 믿고 더 높은 곳을 향해 비상하리라는 다짐이 곡 전반에 녹아있다. 특히, 거칠지만 호소력 짙은 보컬이 특징인 국내 레게 음악의 대표 아티스트 쿤타(KOONTA)가 피처링으로 지원사격에 나서 음악적 시너지를 이룬다.
이처럼 영파씨는 ‘VISA / Pilot3’을 통해 본격 새해 활동의 포문을 연다. 감각적인 음악과 비주얼로 색다른 변신에 나선 영파씨는 폭넓은 스펙트럼을 다시 한번 입증, 자전적 이야기로 동세대 리스너들과의 공감대를 한층 넓힌다는 각오다.
영파씨의 디지털 싱글 ‘VISA / Pilot3’은 오늘(27일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
