아이덴티티, 데뷔 1년도 안 됐는데…첫 유닛 ‘정산’ 완료

21일 소속사 모드하우스에 따르면, 최근 아이덴티티(idntt)의 첫 유닛 unevermet(유네버멧)은 정산을 진행했다. 데뷔한 지 1년이 채 되지 않은 시점임에도, 일곱 멤버는 자신들의 땀과 노력의 성과를 손에 쥐었다.
아이덴티티(idntt) unevermet의 첫 정산은 모드하우스의 특별한 시스템에서 비롯됐다. 초기 투자금과 진행비를 회수하기 전에는 아티스트가 수익을 가져가지 못하는 일반적인 구조에서 벗어난 새로운 시도가 아이덴티티(idntt)에게도 적용됐기 때문이다.
앞서 모드하우스는 실물과 디지털이 결합된 기능성 포토카드 ‘오브젝트(Objekt)’ 수익금을 아티스트에게 정산하는 시스템을 도입했다. 이를 통해 팬들의 사랑과 지지가 직접 아티스트에게 돌아가는 구조를 탄생시켰다.
실제로 아이덴티티(idntt)와 한솥밥을 먹고 있는 트리플에스(tripleS)의 경우도 정산 시스템으로 화제를 모았다. 이들은 각종 매체를 통해 대기업 근로자 연봉 수준의 정산을 받은 것으로 알려져 주위를 깜짝 놀라게 한 바 있다.
뿐만 아니다. 팬들은 ‘오브젝트(Objekt)’ 구매 시 모드하우스의 특별한 투표 ‘그래비티(Gravity)’의 투표권 ‘꼬모(COMO)’ 역시 획득하게 되는데, 이를 사용해 직접 아티스트의 제작 방향을 결정하며 진정한 ‘팬 참여형 아이돌’을 완성하게 된다.
아이덴티티(idntt)는 첫 유닛 unevermet과 새로운 유닛 yesweare가 결합한 새 앨범 ‘yesweare’를 발표하고 타이틀곡 ‘Pretty Boy Swag’로 활발히 활동 중이다. 아이덴티티(idntt)는 ‘yesweare’가 43만1377장의 초동 판매량을 기록하며 ‘커리어 하이’를 달성한 데 이어 지난 주 ‘뮤직뱅크’에서 첫 1위에 올랐다. 빌보드 코리아 선정 ‘1월의 K-POP 루키’에 등극하는 등 범상치 않은 존재감을 드러내고 있다.
아이덴티티(idntt)는 앞으로도 더욱 특별한 무대를 준비, 자신들을 향해 보내준 팬들의 사랑에 보답하겠단 각오다. 이와 함께 오는 2월 11일엔 일본 도쿄에서 첫 팬 미팅 ‘FIRST ACTION’을 개최하고 글로벌 활동에도 시동을 건다.
