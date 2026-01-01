‘프로젝트Y’ 한소희 “전종서와 인류애로 통해…고민도 털어놨다”

한소희는 16일 오후 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 주연작인 영화 ‘프로젝트 Y’ 관련 인터뷰를 진행했다.
이날 한소희는 전종서와 친해진 계기에 대해 “일단 제가 아무한테나 DM을 보내는 사람은 아니고, 개인적으로 친해지고 싶었다”며 “제가 그냥 추측했을 때 저와 너무 다르게 느껴지는 게 있는데, 또 일정 부분 저와 같은 것도 있을 것 같아서 뜬금없이 메시지를 보냈는데 종서가 바로 답을 줘서 아마 그날인가 그다음 날 바로 봤다”고 회상했다.
그는 이어 “그냥 사실 제 고민을 털어놓고 이해해 줄 수 있는 그런 거에서 공감이 될 것 같았다”며 “그리고 일단 종서의 연기를 좋아했다, ‘버닝’ 때부터 쭉 좋아해서, 그런 것에 있어서 어떤 태도와 자세로 작품에 임하는지 개인적으로 물어보고 싶었다”고 밝혔다.
전종서와 작업에 대해선 “일단은 신기했다, 종서가 조금 낯을 가리고 그렇게 보일 수 있는 친구인데 연기할 땐 굉장히 와일드하고, 몸을 안 사리고 현장에 뛰어드는 스타일이어서 그런 점이 저랑 되게 잘 맞아서 서로 불편함 없이 촬영했다”며 “그리고 종서가 캐나다에서 살다 왔다 보니 문화적으로 다른 면이 있는데 영어를 잘하는 것도 그렇고, 대본을 볼 때도, 물론 저도 되게 고심하지만 종서는 한 신 한 신을 더 예민하게 보는 것 같은 친구여서 그런 점에서 배울 점이 되겠단 생각을 많이 했다”고 설명했다.
이어 “저희가 인류애로 사는 사람 같았고, 처음에도 대화가 잘 통한 게 이 일을 어떻게 하면 사람을 베이스로 할 수 있을지 대화를 많이 나눴고, 연기적인 부분에서도 얘기를 많이 나눴기 때문”이라며 “연기를 잘한다는 것에 대한 기준이 뭔지 생각했고, 특히 저는 연기를 전공한 게 아니어서 저한텐 종서가 선배님이기도 하니까 그런 부분들에 대해서도 많이 물어봤다”고 되돌아봤다.
한편 ‘프로젝트 Y’는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기다. ‘박화영’ ‘어른들은 몰라요’의 이환 감독 신작이다.
