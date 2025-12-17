웃길 때마다 급등…권상우·박지환 ‘하트맨’, 심박수로 증명한 코미디

2026년 새해 극장가 포문을 여는 코미디 영화 ‘하트맨’이 영화의 웃음 포인트를 담은 코미디 심박수 영상을 공개했다.
내년 1월 14일 개봉하는 ‘하트맨’은 돌아온 남자 승민(권상우 분)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디 영화다.
이번에 공개된 ‘코미디 심박수 영상’은 촬영 현장의 유쾌한 분위기와 배우들의 솔직한 인터뷰, 영화 속 폭소 포인트가 만들어지는 과정을 ‘심박수 상승’이라는 장치로 담아내며 ‘하트맨’의 밝고 활기찬 에너지를 예고한다. 영상은 권상우(승민), 문채원(보나), 박지환(원대), 표지훈(승호)을 비롯해 최원섭 감독까지 배우와 제작진의 생생한 호흡을 고스란히 담아내 기대감을 한층 끌어올린다.
특히 감독의 섬세한 코미디 디렉팅 장면과 배우들이 즉흥적으로 아이디어를 더하며 장면을 완성해가는 과정은 ‘하트맨’ 특유의 리듬감 있는 웃음이 어떻게 탄생했는지 보여주는 핵심 포인트다. 촬영 중에도 서로를 챙기며 호흡을 맞추는 배우들의 자연스러운 케미스트리와 카메라 밖에서도 이어지는 친밀한 분위기는 영화의 밝고 유쾌한 결을 그대로 전달한다.
그뿐만 아니라 권상우(승민)와 박지환(원대)의 대학 시절 밴드 장면, 문채원의 첫사랑 비주얼 등 영화 속 감정선을 만들어가는 과정도 영상 속에 담겨 있어 ‘하트맨’ 속 웃음과 설렘의 조화를 더욱 궁금하게 만든다. 영상 말미에는 코미디 감지 이펙트와 함께 심박수가 114BPM까지 상승해 새해 첫 코미디 영화를 기다리는 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올린다.
댓글 0