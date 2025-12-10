최유화, 올해 초 비연예인과 결혼·최근 임신 고백…“감사한 마음”

배우 최유화(40)가 결혼과 임신 소식을 동시에 전했다.

10일 최유화는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “올해가 가기 전에 저의 지극히 개인적인 좋은 소식을 전하려고 합니다”라며 “제가 올해 초에 사랑하는 사람과 비공개로 결혼식을 올렸습니다, 제 일과 전혀 상관없는 비연예인”이라고 해 결혼 소식을 알렸다.

이어 “배우로서 가장 기분 좋은 소식은 좋은 작품 소식을 알릴 때라고 생각해서 작품에 들어가게 되면 조용히 함께 알리면 좋겠다고 생각했었는데 작품을 기다리는 중에 소중한 생명이 먼저 찾아왔습니다, 제 인생에서 결혼하게 된다면 아기도 있었으면 좋겠다고 막연히 생각했었는데 요즘은 신기하고 감사한 마음뿐”이라며 “빨리 알리고 싶었지만, 지독한 입덧의 시간을 견디고 인제야 안정기에 들어선 것 같아 조심스레 소식을 전하게 되었습니다”라고 임신 소식을 밝혔다.

그러면서 “결혼식도 청첩장의 범위를 최소화하여 좋아하고 감사한 많은 분을 초대하지 못했는데요, 임신 소식까지 전해지니 실제로 제 푸 같은 모습을 보시고 놀라 제 친구들을 통해 연락이 오기도 하더라고요, 너무 늦게 소식을 전하게 되어 죄송한 마음입니다”라며 “엄마가 되어 더 폭넓은 연기로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다”라고 덧붙였다.

마지막으로 “올해 남은 한 달 에너지 있고 따뜻하게 보내시고, 감기 조심하세요”라며 “늘 응원해 주시는 마음들 감사히 받고 있습니다, 감사합니다”라고 팬들에게 고마움을 전했다.

한편 최유화는 지난 2010년 KBS 2TV드라마 스페셜 ‘위대한 계춘빈’으로 데뷔한 뒤 드라마 ‘마이 프린세스’, ‘부탁해요 캡틴’, ‘슈츠’, ‘미스트리스’, ‘라이프’, ‘나의 위험한 아내’, ‘미스터 기간제’, ‘달이 뜨는 강’ 등에 출연했고 지난해 ‘이토록 친밀한 배신자’로 시청자들을 만났다. 또한 영화 ‘타짜: 원 아이드 잭’, ‘밀정’ 등에도 출연했다.

