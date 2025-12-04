서은광, 데뷔 13년만에 첫 정규 발표…솔로로 새 챕터

서은광은 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규 앨범 ‘언폴드’(UNFOLD)를 발매하며 솔로 아티스트로서 새로운 챕터를 연다. 데뷔 후 긴 시간 그룹 활동과 다양한 분야에서 활약해온 그가 처음 선보이는 정규 앨범이라는 점에서 팬들의 기대가 높다.
‘언폴드’는 “인생이란 무엇인가, 그리고 나는 누구인가”라는 질문에서 출발한 서은광의 음악적 기록이다. 아무것도 없는 ‘나’에서 시작해 삶의 빛과 어둠을 지나 스스로를 찾아가는 여정을 담아내며, 한 사람의 내면을 깊이 있게 탐구한 앨범으로 완성됐다.
타이틀곡 ‘그레이티스트 모먼트’(Greatest Moment)는 잃어버린 기억과 빛을 찾아가는 과정을 그린 감성적인 곡이다. 흐려졌던 ‘그때의 나’, 그리고 ‘찬란했던 너’에 대한 그리움이 다시 깨어나는 순간을 서은광의 맑고 단단한 보컬로 담아냈다.
앨범에는 총 10곡이 수록됐다. 삶과 내면을 성찰하는 ‘마이 도어’(My Door), 어둠 속에서 마지막 빛을 찾는 ‘라스트 라이트’(Last Light), 따스한 위로를 전하는 ‘바람이 닿을 때’, 다음 스텝을 향해 나아가는 감정의 전환점 ‘엘스웨어’(Elsewhere), 자신감을 상징하는 ‘패러슈트’(Parachute), 가장 자유로운 본모습을 담아낸 ‘몬스터’(Monster), 사랑과 평화를 전하는 ‘러브 앤 피스’(Love & Peace), 팬들에게 전하는 진심을 담은 ‘달려갈게’, 세상에 대한 감사 인사를 담은 ‘글로리’(Glory)까지, 폭넓은 스펙트럼이 긴 호흡으로 펼쳐진다.
서은광은 타이틀곡 ‘그레이티스트 모먼트’를 비롯해 연주곡인 ‘엘스웨어’를 제외한 총 9곡의 작사·작곡·편곡에 참여해 오랜 시간 쌓아온 음악적 역량을 확실히 보여줬다. 정규 앨범을 통해 서은광이 그리고자 한 내면의 서사와 감정의 깊이가 한층 섬세하게 드러난다.
‘언폴드’는 서은광이 인생을 바라보는 시선이자 그가 마주한 깨달음을 담아낸 작업이다. 상처와 두려움, 용기와 해방, 사랑과 감사로 이어지는 10개의 이야기 속에서 서은광은 가장 솔직한 자신의 목소리를 꺼내 보인다.
비투비의 리더이자 메인보컬로 뮤지컬, 예능, 라디오 등 다방면에서 활약해온 ‘올라운더’ 서은광이 처음으로 내놓는 정규 앨범과 솔로 콘서트에 팬들의 관심이 쏠리고 있다.
서은광은 앨범 발매 당일인 4일 오후 7시 비투비 공식 유튜브 채널에서 ‘언폴드’ 발매 기념 라이브 방송을 진행한다. 그는 최근 근황과 함께 앨범 작업 비하인드, 수록곡 소개 등 다양한 이야기를 들려줄 계획이다.
또한 ‘언폴드’ 발매 후 오는 20·21일 서울, 27일 부산에서 솔로 콘서트 ‘마이 페이지’(My Page)를 개최한다. 서울 공연은 티켓 오픈 직후 전회차 전석 매진을 기록하며 서은광의 뜨거운 인기를 다시 한번 입증했다.
