故이순재, 병상서 마지막 모습 공개…야윈 모습에도 “작품 하고파”

지난 28일 방송된 MBC 추모 특집 다큐멘터리 ‘배우 이순재, 신세 많이 졌습니다’에서는 고(故) 이순재가 건강 악화 후 지난 5월 25일 병원에 입원 중이던 마지막 모습이 담겼다.
영상에서 소속사인 에스지웨이엔터 이승희 대표는 병상에 누워있던 이순재에게 “선생님 대통령 선거 하시려고? 선생님 (지금은) 못 하시잖아, 그런 생각하지 말고 선생님 몸만 생각해요”라고 걱정스러운 인사를 전했다.
이순재는 병원 침대에 환자복을 입고 야윈 모습으로 누워 있었고 쉽게 말을 꺼내지 못하는 등 건강이 많이 악화된 모습을 보였다.
이에 이승희 대표는 “선생님 뭐 하시고 싶은 거 없어요?”라고 물었고, 이순재는 힘겹게 “하고 싶은 건 작품 밖에 더 있어?”라고 말하면서 병상에서도 연기에 대한 열정을 보였다.
이 대표는 그런 이순재에게 “연기는 선생님이 몸 건강해지면 하면 되고 연기 말고 하고 싶은 거 없으시냐고”라고 말하면서 “이제 선생님 몸 회복하시고 또 천천히 준비하시면 될 것 같다, 마음 편하게 잡수시면 될 것 같다”라고 얘기했다.
인터뷰에서 이 대표는 당시 이순재의 건강 상황에 대해 “아시는 분이 별로 없을 텐데 왼쪽 눈이 안 보이시고 오른쪽 눈도 100% 다 보이는 게 아니셨다”라며 “근데 선생님은 안 보이니깐 더 연기 연습을 해야 한다고 하셨다”라고 말했다. 이 대표는 “제일 가슴 아픈 게 그거였다”라며 “(‘개소리’ 촬영 당시에 눈이) 안 보이시니깐 저나 매니저에게 대본을 큰 소리로 읽어 달라 하셨다, 읽어주는 걸 외우신다고 하셨다”라고 얘기하기도 했다.
그러면서 이 대표는 이순재가 지난 1월 열린 ‘2024 KBS 연기대상’에서 ‘개소리’로 대상을 수상한 것에 대해 “마지막에 연기대상을 주셔서 선생님 소원을 풀어주신 것 같아 너무 감사드린다”라며 “그 상을 받고 오셔서 ‘무겁다’라고 자랑하셨던 게 기억난다, 그 무겁다는 말 속에 선생님의 70년 인생이 담겨있다고 생각한다”라고 말해 먹먹함을 더했다.
한편 이순재는 지난 25일 새벽 91세를 일기로 별세했다. 1934년 11월 함경북도 회령에서 태어난 이순재는 서울대 철학과 재학 중 1956년 연극 ‘지평선 너머’를 통해 배우로 데뷔했다. 이후 ‘나도 인간이 되련다’, ‘사모곡’, ‘풍운’, ‘보통 사람들’, ‘동의보감’, ‘사랑이 뭐길래’, ‘목욕탕집 남자들’, ‘허준’, ‘상도’, ‘내 사랑 누굴까’, ‘이산’, ‘엄마가 뿔났다’, ‘베토벤 바이러스’, ‘공주의 남자’, ‘돈꽃’, ‘개소리’ 등의 드라마에 출연하며 ‘국민 배우’로 사랑받았다.
고인은 지난해 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’를 마지막으로 활동을 중단하고 건강 악화로 재활 치료를 받던 중 사망 소식을 전해 안타까움을 줬다.
고 이순재의 영결식 및 발인은 27일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 영결식의 사회는 배우 정보석이 맡았고, 배우 김영철과 하지원이 추모사를 낭독했다. 장지는 이천 에덴낙원이다.
