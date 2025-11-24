이장우♥조혜원 결혼식 ‘호두 부케’ 화제…답례품도 호두과자

배우 이장우(39)와 조혜원(31)이 결혼식에서 ‘호두 부케’를 들고 등장해 눈길을 끌었다. 두 사람이 운영하거나 인연을 맺은 호두과자 브랜드가 직접 제작한 것으로, 전통 혼례 의미를 현대적으로 재해석한 이색 콘셉트로 주목받고 있다.
호두과자 브랜드 측은 지난 23일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이장우님 결혼식에 호두과자 모형으로 만든 서프라이즈 선물이 함께했다”고 알렸다.
이어 “고귀한 손님께 내는 재료로 옛날부터 쓰여 온 호두는 ‘자손번창’과 ‘가문의 번영’을 뜻하는 혼례 음식의 의미를 담고 있다”며 “사랑과 축복이 가득한 이 순간, 호두과자 꽃다발이 두 분의 앞날에 한결같은 행복과 번영이 함께하길 바란다”고 전했다.
● 전통 혼례 상징 재해석…드레스와 어우러진 ‘호두 부케’
이날 결혼식에서 신부 조혜원은 흰색 웨딩드레스에 호두과자 모형과 생화가 섞인 독특한 ‘호두 부케’를 들고 등장했다. 이장우가 호두과자 프랜차이즈를 운영 중이라는 점이 더해지면서 부부만의 개성이 담긴 연출로 화제가 됐다.
답례품 역시 호두과자로 준비됐다. 상자에는 두 사람의 모습과 함께 “사랑으로 구운 달콤한 호두과자에 오늘 함께해 주신 따뜻한 마음에 대한 감사를 담았다”는 문구가 적혀 있었다.
● 전현무 주례·기안84 사회…환희 축가
이장우와 조혜원은 23일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올렸다. 예능 프로그램 MBC ‘나 혼자 산다’를 통해 인연을 맺은 전현무가 주례를 맡았고, 기안84가 사회를 봤다. 축가는 이장우의 사촌 형인 그룹 ‘플라이 투 더 스카이’ 환희가 불렀다.
두 사람은 2018년 KBS 2TV 주말드라마 ‘하나뿐인 내편’에서 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 2023년 6월 교제를 공식 인정하고 공개 열애를 이어왔다.
