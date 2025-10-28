투모로우바이투게더, 日 오리콘서 자체 신기록…열도 인기 입증

28일 일본 오리콘 기사에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 일본 정규 3집 ‘스타키스드’(Starkissed)는 발매 첫 주 31만 8000장 판매돼 최신 주간 앨범 랭킹(11월 3일 자/집계 기간 10월 20~26일) 정상에 올랐다.
이는 투모로우바이투게더가 오리콘에서 세운 역대 최다 주간 판매량이다. 직전 최고 기록은 지난 7월 국내에서 발매한 정규 4집 ‘별의 장: 투게더’(별의 장: TOGETHER)의 30만 4000장이다.
이로써 투모로우바이투게더는 해외 아티스트 최초로 13개 음반을 연속으로 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위에 올렸다. 이들은 2020년 ‘꿈의 장: 이터니티’(꿈의 장: ETERNITY)로 처음 이 차트 정상을 밟았고 2022년 ‘미니소드2: 썰스데이스 차일드’(minisode 2: Thursday’s Child)부터 ‘연속 1위 최다 기록을 보유한 해외 아티스트’ 타이틀을 획득하며 매 앨범마다 자체 기록을 경신하고 있다.
신보 타이틀곡 ‘캔트 스톱’(Can’t Stop)을 향한 현지 반응도 뜨겁다. 이 곡은 공개 직후 오리콘 ‘데일리 디지털 싱글 랭킹’ 1위(10월 20일 자)를 찍었다. 투모로우바이투게더는 일본 주요 음악 방송에서 이 곡의 퍼포먼스를 선보여 연일 화제를 모았다. 에너제틱하면서도 섬세한 라이브 무대가 현지 팬들의 호평을 이끌었다.
신보를 향한 열띤 호응은 일본 공연으로 이어질 전망이다. 투모로우바이투게더는 네 번째 월드투어의 일환으로 일본 5대 돔 투어를 펼친다. 11월 15~16일 사이타마에서 시작돼 12월 6~7일 아이치, 12월 27~28일 후쿠오카, 2026년 1월 21~22일 도쿄, 2월 7~8일 오사카까지 총 5개 도시 10회 공연으로 이어진다.
