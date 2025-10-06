류필립, 친누나와 불화설 해명 “아내 미나 엄청난 지원…월급도 줬다”

지난 4일 유튜브 채널 ‘필미커플’에는 ‘하룻밤 사이에 수지와 결별하고 절연한 정서적 가해자가 되었습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.
해당 영상에서 류필립은 “기사가 많이 났는데 오해가 있다”며 ‘류필립과 불화설’이라는 기사 제목을 읽었다. 그는 “절연을 했다는데 기사가 제목이 왜 이렇게 났는지 모르겠다”고 난감해했다.
류필립은 “누나가 도와주지 말라고 해서 안 도와주는 건데 다이어트 중단 과정까지 많은 스토리가 있다”며 “저는 이것을 돌려 돌려 어느 누구에게도 오해와 피해 여론이 형성되지 않도록 조심스럽게 매듭지으려던 것”이라고 해명했다.
류필립은 “수지 누나도 다 애썼고 미나 씨와 저까지 셋이 파이팅 해서 이런 결과를 만들어낸 것인데 댓글에 대해 말하지 않으면 왜곡된 사실이 사람들 사이에서 진짜가 된다”며 “저도 설명하고 얘기하고 싶지 않지만 댓글에서 말도 안 되는 여론이 형성되고 있고 아무리 생각해도 미나 씨한테 미안하더라”고 토로했다.
류필립은 누나의 다이어트 공개 과정이 좋은 영향을 줄 수 있을 거라 생각해 셋이 함께 동의하고 의기투합했던 과정을 설명했고, 수익 배분 관련 댓글에 대해 “확실히 이야기하고 넘어가겠다, 수십번, 수백번 말씀드렸는데 매달 돈을 얼마나 줬는지 상상 못 한다”고 운을 뗐다.
또한 류필립은 “(누나는 춘천에서) 직업도 내려놓고 오는 거니 월급을 준 거고, 미나 씨가 실제로 엄청나게 많은 지원을 해준 게 팩트”라고 강조했다. 그러면서 유튜브 수익과 관련해서는 “수익이 크지 않아서 말씀 못 드린다”며 “미나 씨는 감당하면서 여기까지 온 거고, 미나 씨한테 너무 미안하다, 이전에도 구독자는 50만 명 이상이었지만 수지 누나 콘텐츠를 올리고 나서 유튜브 채널 알고리즘이 다 망가져서 수익이 많게는 5분의 1토막이 났다”고 밝혔다.
류필립은 “미나 씨도 다이어트를 열심히 도와줬고, 누나가 제2의 삶을 살 수 있게끔 도와주며 인플루언서가 될 수 있도록 기술적으로 서포트를 했다”며 “결과적으로 채널적으로도 악영향이 있었고 알고리즘에도 악영향 있었고 좋은 건 없었다, 불평불만 할 수 있겠지만 아무 말도 안 했다, 저희가 마치 돈을 밝히는 사람인 것마냥 이렇게 됐다”고 아쉬워했다.
앞서 류필립은 아내 미나, 누나 박수지 씨와 함께 다이어트 과정을 공개한 바 있다. 이후 류필립은 지난 2일 자신의 유튜브 채널을 통해 박수지가 자주 보이지 않는 것에 대한 질문에 “수지 누나가 그만하고 싶다고 해서 더 이상 (다이어트를) 진행할 수 없는 상황이며 수지 누나가 운동하기 싫다고 했다”고 밝혔다.
류필립은 “수지 누나를 팽했다고 생각하는 분들도 있는데 우리가 그럴 관계는 아니다”라며 “전폭적인 지원을 해준 아내에게 감사하다, 미나씨가 우리 가족을 도와준 것이기 때문”이라고 전했다. 그러면서 “그러나 (박수지가) ‘행복하지 않았다’ ‘힘들었다’는 말을 하니 할 말이 없었다, 저도 그냥 행복하게 살라고 했다”며 “연락을 하면 누나가 스트레스를 받을 거다, 최대한 연락을 하지 않으려고 한다”고 설명했다.
