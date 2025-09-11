동아일보

이승기 “20년 달려온 삶, 누구를 위해?”…명상 통해 던진 질문

  • 입력 2025년 9월 11일 16시 41분

KBS 1TV 다큐온
가수 이승기가 명상에 몰두한 일상을 공개한다.
오는 13일과 14일 방송되는 KBS 1TV ‘다큐온’ 2부작 ‘명상인류’는 현대인의 마음 수행법으로 주목받고 있는 ‘선명상’을 깊이 조명한다.

■ 명상, 인류의 역사와 정신세계에서 어떤 의미였나
1부 ‘나는 누구인가?’에서는 세계적 소설가, 인류학자, 종교학자, 과학자, 예술가, 건축가 등 다양한 명상가들의 인터뷰를 통해 명상이 인류의 역사와 정신세계에서 어떤 역할을 해왔는지를 살펴본다.

■ “내 행복을 위해 살고 있나”…이승기의 고백
이번 다큐에는 가수 이승기의 인터뷰도 담겼다. 그는 “가수, MC, 배우로 20년간 쉬지 않고 달려왔는데 남들한테 인정받기 위해서였나, 아니면 내 행복을 위해서였나. 명상을 알게 된 후 비로소 그 질문을 던져보게 됐다”고 털어놓는다.

■ ‘명상 고수’들의 경험담…“음악은 곧 명상”
22년 차 명상가인 피아니스트 임현정은 무대 연주가 곧 명상이라고 말한다. 12세에 홀로 프랑스로 떠난 그는 명상이 외국 생활을 버틸 힘이 됐다고 고백하며, 지금도 청년들에게 주저 없이 명상을 권한다.
또 뇌과학자 장동선 박사는 “명상은 뇌 속 잡생각을 가라앉히고 원하는 것에 집중하게 해준다”고 설명한다. 소설가 베르나르 베르베르는 “명상은 생각을 멈추는 것”이라고 말한다.

■ 전문가들이 전하는 ‘내면의 디톡스’
이번 다큐에는 종교학자 성해영 서울대 교수, 건축가 안도 다다오, 걷기 명상 예찬론자인 스타트업 대표 윤수영 등 다양한 전문가들도 참여해 명상이 삶에 끼친 영향을 공유한다.

‘명상인류’는 13일 밤 10시 15분, 14일 저녁 8시 10분에 각각 방송된다.
