‘화려한 날들’ 정일우, 정인선에 “내가 너랑 같이 있으면 너 죽어?”

6일 오후 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’(연출 김형석/극본 소현경)에서는 이지혁(정일우 분)이 지은오(정인선 분)에게 자신의 상황을 이야기하는 장면이 그려졌다.
이지혁은 지은오에게 “내가 네 근처에, 네 공간에 같이 있으면 지은오 너 죽어?”라고 물었다.
이어 이지혁은 “네가 얼마나 나를 싫어하고 경멸하고 우습게 보는지 내가 몰랐을까 봐?”라며 “난 끔찍하게 창피하고 부끄럽고 그런데도 여길 왔어, 내가 살아야겠기에”라고 말했다. 또한 “가진 돈은 없고 사업은 해야겠고 신세 질 곳은 필요한데 여기밖에 없더라”라며 “세상에서 나를 제일 싫어하는 지은오가 있는 곳, 그래서 현수 선배에 먼저 손 벌렸어”라며 솔직하게 털어놓았다.
이지혁은 “모르는 사람으로 생각해 줘 두세달만 숨통 트이면 나갈 테니까”라고 말했다.
이에 지은오는 “그러니까 두 달을 견디라는 얘기죠?”라고 했고, 이지혁은 “그조차도 안된다면 내가 나가야 해”라고 박았다. 이후 지은오는 “여기 아니면 죽는다면서요”라며 걱정하는 모습을 보였다.
