美 스타 래퍼 도자 캣, 12월 첫 내한공연

22일 공연기획사 라이브 네이션 코리아에 따르면, 도자 캣은 오는 12월13일 오후 7시 경기 고양 킨텍스 제2전시장 10홀에서 한국 팬들에게 처음 인사한다.
어린 시절부터 피아노와 댄스를 배우며 음악 재능을 키워온 도자 캣은 사운드클라우드를 통해 발표한 자작곡 ‘소 하이(So High)’로 주목 받으며 RCA 레코드와 레이블 계약을 맺었다.
2014년 데뷔 EP ‘퍼!(Purrr!)’를 발매했다. 2018년 첫 스튜디오 앨범 ‘아말라(Amala)’ 발매 이후 같은 해 8월 공개된 싱글 ‘무!(MOOO!)’가 인터넷 밈으로 큰 인기를 얻었다.
2019년 발표한 두 번째 정규 앨범 ‘핫 핑크(Hot Pink)’는 전 세계적으로 70억 스트리밍을 달성했다. 이 음반은 더블 플래티넘 기록과 함께 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 9위에 올랐다.
틱톡 ‘실루엣 챌린지’ 열풍을 일으킨 바이럴 히트곡 ‘스트리트스(Streets)’를 비롯해 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 1위를 차지하고 그래미 어워즈 ‘올해의 레코드’, ‘베스트 팝 솔로 퍼포먼스’ 부문 후보에 오르기도 한 초대형 히트곡 ‘세이 소(Say So)’ 등 연이어 성공을 통해 도자 캣은 글로벌 슈퍼스타 반열에 오르게 된다.
2021년 발표한 세 번째 앨범 ‘플래닛 허(Planet Her)’는 발매 첫날 여성 래퍼의 앨범 중 스포티파이 최고 스트리밍 기록을 세우고 빌보드 R&B/힙합 앨범 차트 1위, 빌보드 200 앨범 차트 2위에 오르는 등 발매와 동시에 차트를 휩쓸었다.
미국 R&B 가수 시저(SZA)가 함께한 싱글 ‘키스 미 모어(Kiss Me More)’는 전 세계 스트리밍 30억 회를 돌파했다. 이듬해 그래미 어워즈 3개 부문 후보에 올라 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 부문을 받았다.
빌보드 ‘핫100’과 UK 싱글 차트 모두 1위에 오른 ‘페인트 더 타운 레드(Paint The Town Red)’ 등이 수록된 네 번째 정규 앨범 ‘스칼렛(Scarlet)’(2023) 또한 메가 히트를 이어갔다. 올해 초 K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로 가수 리사(LISA)의 ‘본 어게인(Born Again)’ 피처링해 참여해 화제가 됐다. 새 싱글 ‘젤러스 타입(Jealous Type)’를 시작으로 내달 새 앨범 ‘비에(Vie)’ 발표를 앞두고 있다.
도자 캣은 현재까지 전 세계 누적 스트리밍 360억 회 이상을 기록했다. 그래미 수상을 비롯해 아메리칸 뮤직 어워즈 5회, 빌보드 뮤직 어워즈 5회, MTV 비디오 뮤직 어워즈 5회 등 수상 이력을 자랑한다.
2023년에는 미국 타임지가 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’에 이름을 올렸다. 같은 해 4월호 커버를 장식하고 뉴욕에서 열린 타임100 갈라 무대에 올랐다. 지난해 미국 대형 음악 축제 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤 아트 페스티벌’에는 헤드라이너로 나섰다.
라이브 네이션 코리아는 “이번 내한 무대는 한계를 넘어서는 예술성과 음악과 문화 전반에 미치는 막강한 영향력을 통해 글로벌 팝 스타덤의 기준을 새롭게 써 나가며 동시대 가장 영향력 있는 아티스트 중 한 명으로 확고히 자리매김하고 있는 도자 캣의 모습을 확인할 수 있을 것”이라고 전했다.
티켓은 오는 29일 오후 12시부터 공식 예매처인 NOL 티켓에서 단독 판매된다. 이에 앞서 28일 오후 12시부터 오후 2시59분까지 아티스트 선예매가 된다. 이번 공연은 ‘만 19세 이상 관람’ 공연으로 성인인증 절차를 거쳐야 예매 가능하며 공연 현장에서도 성인인증 후 입장 가능하다.
