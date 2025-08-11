‘정규 컴백’ 키 “도쿄돔서 먼저 공개…반응 좋아 뿌듯”

샤이니 키(에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 3집 ‘헌터’(HUNTER)로 컴백한 가운데 “도쿄돔에서 타이틀 곡을 먼저 공개했고 반응이 좋아 뿌듯하다”고 말했다.
키는 11일 오후 3시 서울 광진구에 위치한 풀만 이스트폴에서 정규 2집 ‘헌터’ 발표 기념 기자간담회를 열었다.
키는 “도쿄돔이라는 큰 무대에서 ‘헌터’를 먼저 공개했다”라며 “1일차 공연 이후 반응이 좋다는 것을 듣고 뿌듯했다”라고 말했다.
키는 ‘헌터’에 대해 “일단 가장 큰 키워드는 ‘호러’다”라며 “공연할 상상을 많이 하면서 만들었다”라고 소개했다.
‘헌터’는 지난 2022년 8월 정규 2집 ‘가솔린’(Gasoline) 이후 3년 만에 발표되는 키의 새 정규 앨범이자 ‘나’와 ‘자아’에 대한 다양한 이야기를 전반에 녹여낸 앨범이다. 타이틀 곡 ‘헌터’를 포함한 다채로운 장르의 총 10곡으로 구성, 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.
키는 이번 앨범에 담은 ‘또 다른 나’를 만나는 과정을 ‘도시 괴담’ 콘셉트의 유기적인 프로모션으로 선보였다. 이번 타이틀 곡 ‘헌터’는 웅장한 베이스와 묵직한 킥 사운드에 리드미컬한 기타 리프, 다양한 신스 패드가 조화를 이룬 댄스 곡이다. 상대에게 집착하는 ‘나’와 상대방과의 복잡한 관계에서 느끼는 ‘고통 속 환희’를 풀어낸 가사와 키의 다이내믹한 보컬이 만나 곡의 드라마틱한 매력을 배가한다.
타이틀 곡 ‘헌터’ 뮤직비디오는 앞서 오픈된 트레일러의 키가 ‘또 다른 나’인 ‘헌터’와 마주한 내용과 연결되며, 키의 존재를 대체하려는 ‘헌터’와 스스로를 지키고자 ‘헌터’에게 맞서는 키의 기묘하고 예측불가한 스토리를 긴장감 가득한 스릴러 영화처럼 담았다.
한편 키는 정규 3집 컴백 활동에 이어 9월 26~28일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 솔로 콘서트 ‘키랜드 : 언캐니 밸리’를 개최하며, 타이베이, 도쿄 등을 찾아 투어를 펼칠 예정이다.
댓글 0