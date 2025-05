BTS 지민·정국, BMI 팝 어워드 수상 영예…존재감 여전

BTS

최근 ‘2025 BMI 팝 어워드’가 발표한 올해의 수상자(곡) 명단에 따르면 지민의 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)와 ‘후’(Who), 정국의 ‘3D’와 ‘스탠딩 넥스트 유’(Standing Next to You)가 ‘올해 가장 많이 재생된 노래’로 꼽혔다.‘BMI 팝 어워드’는 1939년 설립된 미국의 음악 저작권 관리 단체 BMI(Broadcast Music, Inc.)가 주최하는 연례 시상식으로, 팝 음악 분야에서 뛰어난 성과를 이룬 노래를 비롯해 창작진과 음악 출판사를 기린다.정국은 2023년 찰리 푸스(Charlie Puth)와의 협업곡 ‘레프트 앤 라이트’(Left and Right), 2024년 ‘세븐’(Seven)에 이어 3년 연속 이 부문 수상곡을 배출했다. 그의 솔로 싱글 ‘3D’와 첫 솔로 앨범 ‘골든’의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’ 모두 빌보드 ‘핫 100’ 10위권에 안착해 글로벌 팬들의 많은 사랑을 받았다.

