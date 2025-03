블랙핑크 ‘러브식 걸스’ MV, 8억뷰 돌파…멈추지 않는 기록

블랙핑크

20일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘러브식 걸스’ 뮤직비디오는 이날 오후 1시 31분께 유튜브 조회수 8억 뷰를 넘어섰다. 지난 2020년 10월 2일 공개된 지 약 1630일 만이다.‘러브식 걸스’는 컨트리풍 기타 사운드 위 서정적인 멜로디와 블랙핑크의 파워풀한 보컬이 더해져 인기를 끌었다. 지수와 제니가 작사·작곡에 참여했으며, 뮤직비디오는 기존 작품과 달리 멤버들의 성숙한 내면 연기가 돋보여 호평받은 바 있다.이로써 블랙핑크는 유튜브에서 8억뷰 이상 영상을 총 13편 보유하게 됐다. 앞서 ‘뚜두뚜두’ (22억뷰), ‘킬 디스 러브’(Kill This Love) (20억뷰), ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 퍼포먼스 비디오(18억뷰)와 뮤직비디오(13억뷰), ‘붐바야’ (17억뷰), ‘마지막처럼’(14억뷰), 리사 솔로곡 ‘머니’(MONEY) 퍼포먼스 비디오(10억뷰), 제니 솔로곡 ‘솔로’(SOLO)(10억뷰), ‘핑크 베놈’(Pink Venom)(9억뷰), ‘아이스크림’(9억뷰), ‘휘파람’(9억뷰), ‘불장난’(9억뷰)이 같은 조회수를 달성했었다.이들 동영상 누적 조회수는 382억 회를 넘어섰으며 공식 유튜브 채널 구독자 수는 현재 9610만 명 이상으로 전 세계 남녀 아티스트를 통틀어 이 분야 톱이다.

한편 블랙핑크는 오는 7월 5·6일 경기 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 [BLACKPINK 2025 WORLD TOUR]를 전개한다. 이들은 북미 4개 도시(로스앤젤레스, 시카고, 토론토, 뉴욕)와 유럽 4개 도시(파리, 밀라노, 바르셀로나, 런던)에 이어 일본 도쿄까지 총 10개 도시·18회차 공연을 통해 전 세계 팬들과 교감한다. 180만여 명의 관객을 동원하며 K팝 걸그룹 신기록을 세웠던 ‘본 핑크’(BORN PINK) 이후 약 1년 5개월 만의 투어인 만큼 그 규모를 점차 확대해 나갈 전망이다.