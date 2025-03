플레디스엔터테인먼트 제공

백호는 지난 12일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 신곡 커버 이미지를 게재했다.사진 속 거친 사막과 타이어 자국이 박힌 곡명 ‘오프로드’가 눈에 띈다. 도전을 두려워하지 않고 새로운 길을 개척해 나아가겠다는 백호의 열정과 의지가 엿보인다.또한 그는 미니 1집 ‘앱솔루트 제로’(Absolute Zero)와 디지털 싱글 프로젝트 ‘더 [배드] 타임’(the [bæd] time) 3부작인 ‘엘리베이터’, ‘왓 아 위’(What are we (Feat. 박지원 of 프로미스나인)), ‘너티 너티’(Nutty Nutty (Feat. 제시)) 등을 발표하며 음악 스펙트럼을 넓혀 왔다.한편 백호의 디지털 싱글 ‘오프로드’는 오는 14일 오후 6시에 발매된다.

(서울=뉴스1)