ⓒ뉴시스

박진영은 19일 인스타그램에 영상을 올렸다. 부인, 두 딸과 눈사람을 만드는 모습이 담겼다. 박진영이 눈사람 코를 붙이려고 하자, 딸은 “아빠 내가 할게”라고 했다. “Thank you for another year of love and support(지난 한 해 동안 보내준 사랑과 성원에 감사드린다)”고 덧붙였다.박진영은 1999년 서모씨와 결혼, 10년 만인 2009년 이혼했다. 2013년 9세 연하 유모씨와 결혼, 두 딸을 안았다. 유씨는 전 세모그룹 유병언 회장 조카다.