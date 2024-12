ⓒ뉴시스

소속사 WM엔터테인먼트는 10일 효정의 스페셜 싱글 ‘크리스마스 야간열차’ 포스터를 공개하고 발매 소식을 알렸다.포스터에는 바닷가 한 가운데 크리스마스 트리가 보이고, 그 옆에 산타 복장의 한 사람과 작은 여행용 가방이 놓여 있다.효정은 그동안 드라마 OST를 통해 솔로곡에 참여한 적 있지만 솔로 앨범을 내는 건 이번이 처음이다.첫 겨울 시즌송이기도 해 여러 의미가 담긴 스페셜 싱글에 많은 팬들의 기대가 모이고 있다.효정은 지난 8월 발매한 미니 10집 수록곡 ‘러브 미 라이크 유 두(Love Me Like You Do)’ 작사에 참여했다.효정의 스페셜 싱글 ‘크리스마스 야간열차’는 오는 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.[서울=뉴시스]