ⓒ뉴시스

28일 소속사 어트랙트에 따르면 피프티피프티는 다음 달 9일 오후 1시 디지털 싱글 ‘윈터 글로우(Winter Glow)’를 발표한다.새 멤버 문샤넬, 예원, 하나, 아테나를 영입하고 그룹을 5인조로 재편한 후 처음으로 공개하는 싱글이다.앨범에는 ‘웬 유 세이 마이 네임(When You Say My Name)’과 ‘나티 오어 나이스(Naughty or Nice)’가 담긴다.소속사는 “겨울 시즌송으로 선보이는 싱글 앨범임에도 각기 다른 매력의 두 곡을 담았다”며 “피프티피프티가 들려줄 음악에 대한 리스너들의 기대감이 높아지고 있다”고 전했다.피프티피프티는 최근 시상식 무대에서 몽환적인 퍼포먼스를 가미한 라이브 무대를 펼쳤다.샌프란시스코를 시작으로 로스앤젤레스, 피닉스, 휴스턴, 댈러스, 시카고, 애틀랜타, 뉴욕 등 8개 도시를 찾는다.[서울=뉴시스]