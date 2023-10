정국, ‘핫100’ 11주 차트인…뷔, ‘빌보드 200’ 3주 연속 상위권

신드롬 걸그룹 ‘뉴진스’ 외에도 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 정국을 비롯 K팝 그룹들의 미국 빌보드 차트 선전이 이어지고 있다.3일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(7일 자)에 따르면, 정국의 첫 공식 솔로 싱글 ‘세븐(Seven)’(feat. Latto)‘이 빌보드 메인 싱글 차트 ’핫100‘ 53위를 차지했다. 이 곡은 지난 7월14일 발표 이후 ’핫 100‘에 1위(7월 29일 자)로 직행한 이래 11주 째 톱60에 머무르며 장기집권 중이다.또 ’세븐‘은 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매기는 ’글로벌 200‘과 ’글로벌(미국 제외)‘에서도 각각 2위에 랭크돼 발매 두 달이 넘는 시점에도 변함없는 인기를 과시했다. 정국이 지난달 29일 발매한 두 번째 솔로 싱글 ’3D(feat. Jack Harlow)‘는 ’세븐‘에 이은 연타석 홈런이 기대된다. 14일 자 ’핫100‘에서 톱5 진입이 예상된다.방탄소년단 다른 멤버 뷔(V)의 첫 솔로 앨범 ’레이오버(Layover)‘는 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘ 46위로 3주 연속 차트에 이름을 올렸다.정국 외에도 ’글로벌 200‘과 ’글로벌(미국 제외)‘에서 방탄소년단 멤버들의 활약이 두드러졌다. 뷔의 ’레이오버‘ 타이틀곡 ’슬로 댄싱(Slow Dancing)‘(29위), 지민의 ’페이스‘ 타이틀곡 ’라이크 크레이지(Like Crazy)‘(88위), ’레이오버‘ 수록곡 ’러브 미 어게인(Love Me Again)‘(111위) 등이 순위권에 들었다. ’글로벌(미국 제외)‘에서는 ’슬로 댄싱(Slow Dancing)‘ 11위, ’라이크 크레이지(Like Crazy)‘ 55위, ’러브 미 어게인(Love Me Again)‘ 60위, ’레이오버‘ 또 다른 수록곡 ’레이니 데이즈(Rainy Days)‘ 116위 등의 순위로 포진했다.방탄소년단의 존재감은 세부 앨범 차트에서도 빛났다. ’톱 앨범 세일즈‘에서 ’레이오버‘가 3위, 제이홉의 ’잭 인 더 박스(Jack In The Box)‘가 37위를 기록했다. ’톱 커런트 앨범‘에서는 ’레이오버‘가 3위, ’잭 인 더 박스‘가 30위를 차지했다. ’월드 앨범‘에서는 방탄소년단의 ’프루프(Proof)‘(6위), ’잭 인 더 박스‘(9위), ’페이스(FACE)‘(11위) 등이 순위권에 포함됐다.한편, 이번 주 ’핫100‘ 1위는 미국 래퍼 도자 캣의 ’페인트 더 타운 레드(Paint The Town Red)‘가 차지했다. 지난 주 2위로 밀렸다가 정상을 탈환했다. 이 곡은 ’글로벌 200‘에서도 1위에 올랐다. ’빌보드 200‘ 1위는 미국 래퍼 로드 웨이브의 ’노스탤지아(Nostalgia)‘에게 돌아갔다.[서울=뉴시스]