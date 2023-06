마마무 화사ⓒ 뉴스1

그룹 마마무의 화사가 피네이션과의 전속계약이 사실상 확정됐다는 보도가 난 가운데 피네이션 측이 “확정되지 않았다”고 밝혔다.피네이션 측은 27일 뉴스1에 “화사 계약 확정되지 않았으며, 논의 중이다”라는 조심스러운 입장을 밝혔다.화사는 현 소속사인 RBW와 6월 말 전속계약 종료를 앞두고 있다. 화사는 지난 2021년 한 차례 RBW와 재계약을 체결한 바 있다.지난 2014년 6월 데뷔곡 ‘Mr. 애매모호’로 데뷔한 마마무는 ‘피아노맨’, ‘음오아예’, ‘넌 is 뭔들’, ‘데칼코마니’, ‘나로 말할 것 같으면’, ‘별이 빛나는 밤’, ‘너나 해’, ‘윈드 플라워’, ‘고고베베’, ‘힙’, ‘딩가딩가’, ‘아야’, 그리고 최근 발매한 ‘Where Are We Now’까지 장르를 불문한 음악으로 대중성과 음악성을 인정받으며 ‘올라운더 그룹’으로 가요계 정점을 찍었다.(서울=뉴스1)