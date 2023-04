스키즈, 美 ‘빌보드200’ 세번째 정상 찍을까…6월 ‘★★★★★’

대세 K팝 보이그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)가 8개월 만에 새 앨범을 낸다.28일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 스트레이 키즈는 오는 6월2일 오후 1시 정규 3집 ‘★★★★★(5-STAR)’(파이브스타)를 발매한다. 작년 10월 발매한 미니 7집 ‘맥시던트(MAXIDENT)’ 이후 첫 앨범이다. 정규 음반으로 따지면, 2021년 8월 정규 2집 ‘노이지(NOEASY) 이후 약 1년10개월 만이다.스트레이 키즈는 작년 3월에 발매한 미니 6집 ’오디너리(ODDINARY)‘와 ’맥시던트‘로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ’빌보드 200‘에서 2연속 1위를 차지하면서 명실상부 글로벌 그룹이 됐다.특히 ’맥시던트‘는 음반 판매량 집계사이트 써클차트 기준 누적 판매량 300만 장을 돌파해 ’JYP 최초 트리플 밀리언셀링‘ 음반이 됐다. 타이틀곡 ’케이스 원포스리(CASE 143)‘는 지난 3월 뮤직비디오 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파했다.또 국제음반산업협회(IFPI?International Federation of the Phonographic Industry)가 지난달 발표한 ’베스트 셀링 퓨어 앨범스 월드 와이드(Best selling pure albums worldwide) in 2022‘에서 ’맥시던트‘와 ’오디너리‘가 각각 4위와 8위를 차지했다.날로 막강해지는 스트레이 키즈의 기세로 볼 때, 이번 음반 ’파이브스타‘ 역시 ’빌보드 200‘ 정상이 유력하다.컴백에 앞서 이날 공개된 트레일러 영상엔 ’특이하고도 별난‘ 스트레이 키즈의 정체성이 담겼다. 평범하지 않은 비주얼로 등장한 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 여덟 멤버가 어린 시절 친구들과 둘러앉아 즐겼던 게임 ’아이 엠 그라운드(I AM GROUND)‘를 기반으로 자기소개를 흥미진진(興味津津) 풀어낸다.한편 스트레이 키즈는 최근 전 세계 18개 지역 총 42회 규모의 두 번째 월드투어 ’매니악(MANIAC)‘을 성료했다. 작년 4월 서울에서 포문을 열었고 1년간의 대장정 속 서울 케이스포 돔(KSPO DOME), 일본 오사카 교세라돔 입성에 이어 K팝 남성 그룹 사상 두 번째 북미 스타디움 공연 성사·매진 기록을 썼다.’파이브 스타‘는 이날 오후 12시부터 국내외 판매처에서 예약 판매한다.[서울=뉴시스]