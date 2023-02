리아나, 슈퍼볼 하프타임쇼 장식…대표곡 메들리 향연

팝스타 리아나가 슈퍼볼 하프타임쇼를 장식했다.리아나는 13일 오전(한국시간) 미국 애리조나주 글렌데일 스테이트팜 스타디움에서 열린 2023 슈퍼볼 하프타임쇼에 출연했다.이날 빨간 점프슈트 의상을 입고 공중에서 등장한 리아나는 ‘비치 베터 헤브 마이 머니(B***ch Better Have My Money)’, ‘웨어 헤브 유 빈(Where Have You Been)’, ‘온리 걸 (인 더 월드)(Only Girl (In The World))’, ‘위 파운드 러브(We Found Love)’, ‘에스 앤 엠(S&M)’, ‘루드 보이(Rude Boy)’, ‘워크(Work)’, ‘푸어 잇 업(Pour It Up)’, ‘올 오브 더 라이츠(All Of The Lights)’, ‘런 디스 타운(Run This Town)’, ‘엄브렐라(Umbrella)’, ‘다이아몬즈(Diamonds)’ 등 대표곡 메들리를 선보였다.앞서 리아나는 슈퍼볼 하프타임쇼에 대해 “이번 슈퍼볼 하프타임쇼를 맡게 돼서 정말 기쁘다. 이번 공연을 위해 오랫동안 준비했다. 슈퍼볼 하프타임쇼는 세계에서 가장 큰 무대 중 하나이고 마지막으로 혼자 무대에 선 것이 7년 전이기 때문에 하프타임쇼에 서는 것이 두렵게 느껴지기도 했다. 하지만 그 어려움을 이겨내는 게 나에게 정말 중요한 일이었다”고 말했다.이어 “이번 공연을 위한 세트리스트를 짜는 일이 정말 어려웠다. 주어진 13분을 최대한 잘 활용해서 내 음악을 기념하고 싶었는데, 17년의 커리어를 13분 안에 녹여내는 일은 어려웠다. 그 때문에 몇 곡들은 아쉽게 생략해야 했지만 만족할 만큼 잘 추려낸 것 같다”며 무대에 오르는 소회를 밝혔다.슈퍼볼 하프타임쇼는 미국 최대의 스포츠 경기이자 이벤트 슈퍼볼의 2쿼터 종료 이후 브레이크 타임에 하는 공연이다. 무대에는 당대 최고의 아티스트가 오른다. U2, 폴 매카트니, 롤링스톤스, 위켄드, 레이디 가가 등 거물급 아티스트가 지금껏 무대를 빛냈다.한편 리아나는 빌보드 차트의 신화를 쓴 인물이다. 빌보드 싱글 차트 1위 자리에 올린 노래는 총 14곡이며, 탑 20에는 42곡이나 진입시켰다. 그는 지난해 10월 영화 ‘블랙팬서 : 와칸다 포에버’의 사운드트랙 ‘리프트 미 업(Lift Me Up)’을 발매해 화제를 모았다. 정규 8집 ‘안티(ANTI)’ 이후 6년 만에 보여준 신곡으로, 제95회 아카데미 시상식(오스카) 베스트 오리지널 송(Best Original Song)에 노미네이트되기도 했다.[서울=뉴시스]