세계적인 그룹 ‘방탄소년단’이 ‘버터’(Butter)로 스포티파이에서 누적 10억회를 달성했다.14일 스포티파이에 따르면, 지난 2021년 5월 발매한 ‘버터’가 10억 회를 기록해 스포티파이 플레이리스트 ‘빌리언즈 클럽’(Billions Club)에 입성했다.이로써 방탄소년단은 ‘다이너마이트’에 이어 두 번째 스포티파이 누적 10억회 곡을 보유하게 됐다. ‘누적 10억회 곡’은 한국 아티스트 중 방탄소년단이 유일하다.‘버터’는 발매 첫 날인 2021년 5월21일 자 스포티파이 차트에서 2090만회를 찍어 스포티파이 일일 최다 글로벌 스트리밍 수 신기록을 썼다.‘빌보드 핫 100’차트에서는 2021년 6월 5일 1위에 올라 통산 10번 정상을 차지했다. 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국제외)’에서 72주 연속 차트인 했다.방탄소년단은 오는 15일 부산아시아드주경기장에서 2030 부산세계박람회 유치기원 콘서트 ‘BTS 옛 투 컴 인 부산(Yet To Come in BUSAN)’을 개최해 팬들과 만난다.[서울=뉴시스]