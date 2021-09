그룹 트와이스의 멤버 나연이 상큼한 매력을 과시했다.3일 나연은 자신의 인스타그램 계정에 “느낌 오는 거 알아(i know you get the feels)”이라는 글귀와 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 나연은 분홍색 브릿지 헤어스타일을 보여주며 팬들의 눈길을 사로잡는다. 특히 볼에 바람을 넣고 셀카를 찍는 나연의 모습에서 발랄한 매력을 느낄 수 있다.한편, 나연이 속한 그룹 트와이스는 지난 7월 정오 tvN 목요스페셜 ‘슬기로운 의사생활 시즌2’의 네 번째 OST인 ‘누구보다 널 사랑해’를 발매했다.[서울=뉴시스]