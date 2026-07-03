코스피, 美 반도체 급락에 2%대 약세…7500선 등락

삼전 1% 강세, SK하이닉스 3% 하락
코스닥 3% 이상 하락…반도체 장비 기업 낙폭 확대
코스피가 3일 장 초반 2% 이상 하락하는 등 7500선에서 등락하고 있다. 미국 반도체 업종이 연이틀 급락한 여파로 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)의 반등이 제약되는 양상이다.
3일 오전 9시 43분 코스피는 전일 대비 145.33p(-1.90%) 하락한 7502.76를 가리키고 있다.
기관은 4196억 원, 개인은 5299억 원 각각 순매수했다. 외국인은 9988억 원 순매도했다.
전날 정규장에서 삼성전자는 9.06%, SK하이닉스는 14.57% 폭락했는데, 이날 삼성전자는 1%대 강세를 보이고 있다. SK하이닉스는 개장 직후 반등했으나 하락 전환해 3%대 약세다.
2일(현지시간) 미국 증시에서는 개인투자자들의 레버리지 청산, 옵션 시장에서 하락 베팅이 확대되며 반도체 업종의 하락을 부추겼다. 마이크론(-5.49%), 샌디스크(-14.13%), 웨스턴디지털(-9.92%), 시게이트(-10.38%) 등이 급락하면서 필라델피아 반도체 지수도 5.45% 하락했다.
다만 다른 업종으로 순환매가 나타나면서 3대 주요 지수는 다우(+1.14%), 나스닥(-0.80%), S&P500(+0.00%) 등 혼조세를 보였다.
코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 삼성바이오로직스(207940) 1.85%, 삼성전자우(005935) 1.8%, 등은 상승했다. 삼성전기(009150) -8.2%, SK스퀘어(402340) -5.9%, 현대차(005380) -3.73%, 삼성생명(032830) -2.97%, LG에너지솔루션(373220) -2.26%, 삼성물산(028260) -2.21% 등은 하락했다.
이날 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 주간거래 종가 대비 18.6원 내린 1537.2원으로 출발했다.
코스닥은 전일 대비 33.51p(-3.87%) 하락한 833.21를 가리키고 있다.
개인은 200억 원, 기관은 228억 원 각각 순매수했다. 외국인은 476억 원 순매도했다.
코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 코오롱티슈진(950160)은 0.57% 상승했다. 주성엔지니어링(036930) -15.87%, 에코프로비엠(247540) -7.73%, 에코프로(086520) -7.13%, 원익IPS(240810) -5.93%, 레인보우로보틱스(277810) -5.57%, 알테오젠(196170) -4.84%, 에이비엘바이오(298380) -1.96%, HLB(028300) -1.9%, 리노공업(058470) -0.53% 등은 하락했다.
한편 9월 인도분 브렌트유 선물은 배럴당 71달러, 8월 인도분 미 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 68달러선에 거래되고 있다.
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