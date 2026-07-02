LG, 40% 커진 ‘스탠바이미2 맥스’ 글로벌 출시

LG전자가 이동식 스크린 제품인 ‘스탠바이미 2 맥스’의 글로벌 출시를 본격화한다. 4K UHD 영상과 차별화된 이동성 및 편의성으로 이동식 스크린 시장 공략을 강화하겠다는 것이다.
LG전자는 이달 미국, 캐나다를 시작으로 8월에는 프랑스, 이탈리아, 대만 등 북미·유럽·아시아 주요 국가에 LG 스탠바이미 2 맥스를 순차 출시한다고 1일 밝혔다. LG 스탠바이미 2 맥스는 올해 4월 국내에 먼저 출시돼 초도 물량 200대가 45분 만에 완판되는 등 소비자들의 관심이 컸던 제품이다. 전작인 ‘스탠바이미 2’(27형) 대비 40%가량 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했으며, 4K UHD 해상도를 지원한다. 인공지능(AI)이 영상과 음성을 분석해 콘텐츠에 최적화된 화질과 음질을 제공한다는 것이 회사 측 설명이다.
내장된 배터리 용량은 144Wh(와트시)로 늘어나 전원 연결을 하지 않아도 최대 4시간 30분까지 사용할 수 있어 이동성이 크게 높아졌다. 버튼 하나로 화면을 스탠드와 쉽게 분리할 수 있어, 세워놓고 TV로 활용하거나 분리해서 태블릿PC로 활용하는 것도 가능하다. 이충환 LG전자 디스플레이사업부장은 “LG 스탠바이미 2 맥스로 글로벌 이동식 스크린 시장 리더십을 더욱 공고히 할 것”이라고 했다.
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