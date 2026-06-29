본에스티스, VIP 행사 ‘뤼미에르 앙 플뢰르’ 성료

본에스티스는 VIP 고객 초청 행사 ‘뤼미에르 앙 플뢰르(LUMIÈRE EN FLEUR)’를 열었다고 29일 밝혔다.
행사는 지난 27일 포시즌스 호텔 서울에서 ‘빛처럼 꽃처럼 피어나는 아름다움의 시간’을 주제로 열렸다. 미디어아트와 한국무용이 어우러진 오프닝 퍼포먼스로 시작해 브랜드 히스토리·스킨케어 리추얼을 소개하는 브랜드 세션, 만찬, 축하 공연 순으로 진행됐다.
본에스티스 뮤즈인 배우 송윤아는 행사에 참석해 한도숙 회장을 소개하고 고객들과 인사를 나눴다. 한 회장은 40여 년간 축적한 에스테틱 현장 경험과 피부 연구 철학을 바탕으로 제품, 스파, 교육, 연구를 아우르는 브랜드 경험을 확대하고, 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 뷰티 리추얼을 지속적으로 선보이겠다고 말했다.
전속모델인 가수 김용빈은 무대에 올라 자신의 데일리 뷰티 루틴과 본에스티스 제품을 활용한 피부 관리 방법을 소개했다.
해외 파트너도 자리했다. 두바이에서는 파이코어·RKPCBIO 엑소좀 유통 파트너인 루루그룹과 카스피그룹 관계자가 참석했고, 일본에서는 줄기세포·엑소좀 화장품 OEM 협력을 논의 중인 현지 관계자도 참석했다.
본에스티스는 40여 년간 축적한 에스테틱 현장 경험을 바탕으로 스킨케어 제품과 스파 프로그램을 운영하는 업체다. 제품 연구소와 자체 생산 시스템을 기반으로 온톨로진바이오, 임상 연구센터, RKPCBIO 등과 협력해 원료·제품을 개발하고 있다.
본에스티스 관계자는 “이번 행사는 고객에게 감사의 마음을 전하고 브랜드가 걸어온 시간과 앞으로의 방향성을 함께 나누기 위해 준비했다”며 “앞으로도 고객과의 진정성 있는 소통을 바탕으로 본에스티스만의 브랜드 경험을 확대해 나갈 예정”이라고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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