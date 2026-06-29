“직접 배운 수어로 현장 소통”…하나금융 임직원, 체육대회 봉사

“다소 부족한 실력이지만 ‘임직원 수어 교육’을 통해 배운 수어를 활용해 청각 장애인들과 소통하며 함께 웃고 즐길 수 있었던 뜻깊은 시간이었습니다.”
하나금융그룹 임직원은 27일 서울 동작구 노량진축구장에서 열린 제38회 서울특별시 농아인 한마음체육대회에서 봉사활동을 마치고 이렇게 말했다. 이날 봉사활동에 참여한 임직원은 총 30명으로, 그룹 차원에서 실시하는 수어 교육을 수료하고 청각 장애인들을 만났다.
이들은 교육에서 배운 실용 수어를 사용해 행사 운영을 도왔다. 온열질환을 막기 위해 물과 도시락을 나눠주거나 기념사진도 촬영했다.
하나금융그룹은 포용문화를 퍼트리기 위해 2023년부터 상‧하반기에 걸쳐 정기적으로 수어 교육을 진행하고 있다. 올 5월 개강한 7기 교육과정까지 누적 수료자 300여 명을 배출했다. 학습뿐만 아니라 청각 장애인 봉사활동 프로그램과 연계한 여러 활동을 이어가고 있다.
하나금융그룹은 수어 교육뿐만 아니라 노후시설 개보수 사업, 장애 아동 및 청소년 학습 보조기구 지원 사업, 발달‧청각 장애인 취업 등 장애인 지원 활동을 이어가고 있다.
하나금융그룹은 향후 임직원이 참여하는 봉사활동을 확대할 방침이다. ESG기획팀 관계자는 “다양한 봉사활동이 우리 사회에 포용문화를 확산시키는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 임직원이 참여하는 봉사활동을 더욱 확대해 도움이 필요한 많은 분에게 희망의 메시지를 전해 나가겠다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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