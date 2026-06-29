건설사 정비사업 수주전, 커뮤니티 시설에서 입주 후 서비스 경쟁으로 확대

서울 주요 정비사업 수주전에서 건설사들의 경쟁 항목이 입주 후 커뮤니티 운영 서비스로 넓어지고 있다. 공사비·금융 조건·설계안에 더해 문화 프로그램, 생활 편의 서비스, 입주민 전용 플랫폼이 조합원 설득 자료에 포함되는 추세다.
대우건설은 올해부터 하이엔드 브랜드 ‘써밋(SUMMIT)’ 입주민을 대상으로 프라이빗 문화 체험 프로그램 ‘써밋 컬처 살롱’을 운영한다고 29일 밝혔다. 와인·티·향기 세 가지 테마로 구성됐다. ‘와인 살롱’은 프리미엄 와인 시음과 에티켓 교육을, ‘리추얼 티 살롱’은 세계 각국 프리미엄 티 시음을 통한 라이프스타일 경험을 제공한다. ‘프래그런스 살롱’은 개인별 향 진단을 거쳐 써밋 전용 달항아리 디퓨저를 완성하는 방식으로 진행된다.
대우건설은 주거서비스 브랜드 ‘PRUS+’를 통해 단지 내 조경 공간을 무대로 한 클래식·대중음악 공연 ‘푸르지오 가든음악회’도 운영 중이다. 2022년 첫 시행 이후 올해 6월까지 86회를 열었으며, 지난 5월에는 위례중앙광장으로 무대를 넓혀 지역 주민도 참여할 수 있도록 행사 대상을 확장했다.
대우건설은 올해 상반기 약 2조9000억 원 규모의 정비사업을 수주했으며, 하반기에는 성수4지구·상도15구역 재개발, 목동 8·11·14단지와 신월시영 재건축 등 서울 주요 사업지 수주에 나설 계획이다. 써밋 컬처 살롱과 가든음악회는 이들 수주전에서 제시할 입주 후 서비스 내용으로도 활용될 수 있다.
현대건설은 압구정2구역 재건축 수주전에서 총 4만2535㎡ 규모의 올인원 커뮤니티 시설 ‘클럽 압구정’을 제안했다. 세대당 약 5평의 커뮤니티 면적에 사우나·수영장·실내 골프연습장·프라이빗 스튜디오·헬스케어 컨시어지 센터·아트 수장고 등을 담았다. 수영장에는 인도어 서핑과 수중 재활 프로그램을, 골프연습장에는 복층 설계와 장거리 타석을 갖추겠다는 내용이다.
현대건설은 입주 후 운영 서비스 ‘H 컬처클럽’도 도입했다. 서초구 방배동 ‘디에이치 방배’에 먼저 적용되며, 단지 커뮤니티 시설과 통합 주거 플랫폼 ‘마이 디에이치’를 결합해 도서관 북큐레이션·북콘서트·영화 신작 관람 행사·피트니스 프로그램과 함께 아이돌봄·집수리·세차·펫 케어 등 생활 밀착 서비스를 제공하는 구조다.
삼성물산은 한남4구역 재개발 수주전에서 1만2000여 평(세대당 5.03평) 규모의 커뮤니티 시설을 제안했다. 한남지구 내 최대 규모라는 점을 강조했다. 3개 층 높이의 센트럴 커뮤니티에 스포츠·문화 시설을, 블록별로는 다목적 체육관과 카페를 배치하고, 한강·남산·용산공원 조망을 살린 스카이 커뮤니티를 별도로 계획했다. 삼성물산은 래미안 입주민 서비스 ‘헤스티아’도 운영 중으로 AS, 생활 불편 해소, 문화강좌, 취미 체험 서비스를 제공한다고 한다.
DL이앤씨는 한남5구역 재개발 수주전에서 ‘아크로 한남’을 내세우며 한강 조망 설계와 바이오필릭·타임리스 디자인을 제안했다. 조합 세대의 108%인 1670세대에 한강 조망을 적용하고 이 중 와이드 한강뷰 세대를 1480세대로 계획했다. 세부 운영 프로그램보다는 조망·평면·조경·마감 수준을 묶어 아크로 브랜드의 고급 주거 이미지를 전달하는 방식이다. 수주전을 앞두고는 성수동 아크로 서울포레스트에 사전예약제 홍보관도 운영했다.
GS건설은 자이 입주민 서비스 ‘자이안 비’를 통해 문화·교육·업무·식음 서비스를 결합한 커뮤니티 운영 모델을 선보여 왔다. 교보문고(독서문화공간·도서 추천), YBM넷(영어도서관·온라인 프로그램), 집무실(입주민 전용 업무 공간), 비욘드허니컴(AI 셰프 다이닝 서비스) 등과 협약을 맺어 서비스를 확대했다.
건설사들이 커뮤니티 운영에 공을 들이는 것은 서울 주요 정비사업지에서 조합원의 요구 수준이 높아졌기 때문이다. 고급 시설만으로는 건설사 간 차별화가 어려워지면서, 완공 이후 어떤 프로그램이 운영되고 입주민이 어떤 서비스를 누릴 수 있는지가 수주전 설명 자료의 한 축으로 자리잡고 있다.
다만 입주 후 서비스는 제안 내용만큼이나 운영 조건을 살펴볼 필요가 있다. 커뮤니티 프로그램의 만족도는 운영 비용, 기간, 위탁 업체, 입주민 비용 부담 여부에 따라 달라질 수 있다.
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