출장 세차도 이제 ‘프리미엄’ 시대… 카라멜, 더현대 서울서 팝업스토어 선보여

최근 바쁜 일상 속에서 시간 효율성을 극대화하려는 현대인들이 늘어남에 따라, 원하는 시간과 장소에서 편리하게 차량을 관리받을 수 있는 ‘출장 세차’가 인기를 끌고 있다. 특히 단순히 편리함을 넘어 전문적인 디테일링 케어로 차량의 가치를 유지하려는 프리미엄 세차 수요가 급증하는 추세다. 이런 가운데 더트라이브(대표 이현복)의 방문 세차 브랜드 ‘카라멜’이 오는 7월 9일까지 더현대 서울 2층에서 팝업스토어 ‘프리미엄 카워시 스테이션’을 운영해 주목받고 있다.
카라멜은 반얀트리 클럽 앤 스파, 에테르노 청담 등 하이엔드 시설의 지정 세차 업체로 활약하며 출시 2년 만에 누적 세차 4만 대 이상을 기록한 프리미엄 출장 세차 플랫폼이다. 카라멜의 가장 큰 차별점은 업계 최고 수준의 인력과 기술력에 있다. 대부분 계약직 인력을 파견하는 타 업체와 달리, 카라멜은 120시간 이상의 전문 교육을 수료한 정규직 디테일러가 직접 방문한다. 기술면에서도 KAIST 및 포항공대 출신 연구진이 개발한 스월마크(미세 스크래치) 방지 공정과 상·하부 분리 타월 사용 등 정밀한 세차 서비스를 제공한다.
아울러 고가 수입차 구독 서비스인 ‘트라이브’와 연계 운영되어, 단순 세차를 넘어 차량 관리, 정비, 매매까지 아우르는 ‘원스톱 서비스’를 지향한다. 이를 통해 차량 유지 과정에서의 번거로움을 최소화하는 전문 차량 관리 앱으로 자리매김했다.
카라멜은 이번 팝업스토어에서만 만나볼 수 있는 한정판 세차권 상품을 선보인다. 인기 높은 내·외부 세차권과 프리미엄 왁스 코팅, 차량 전체 살균 서비스를 할인된 가격에 판매할 예정이다. 또한 현장에서 카라멜 앱을 설치하는 고객에게는 무료 세차 쿠폰과 차량 관련 소품을 증정하는 이벤트도 진행한다.
이현복 더트라이브 대표는 “바쁜 현대인들에게 시간 절약과 동시에 높은 만족도를 주는 방문 세차 수요가 늘고 있다”라며 “이번 팝업스토어를 통해 카라멜만의 차별화된 프리미엄 케어와 하이엔드 서비스의 가치를 직접 경험해 보시길 바란다”고 전했다.
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