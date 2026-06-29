1분기 지역내총생산 증가율, 충북 1위…SK하닉 등 반도체 시설 덕

반도체 초호황이 이어지면서 올해 1분기(1~3월) 충북의 실질 지역내총생산(GRDP)이 전년 동기 대비 13.8% 늘었다. 전국 시도 가운데 가장 높은 증가율이다.
국가데이터처가 29일 발표한 ‘2026년 1분기 실질 GRDP’에 따르면 전국의 GRDP는 1년 전보다 3.8% 증가했다. 지역별로 수도권 GRDP가 5.2% 늘었고 다음으로 충청권(4.2%), 대경권(2.3%), 동남권(2.0%) 순이었다. 호남권 GRDP는 보합(0.0%)으로 전년과 같았다.
시도별로는 충북의 GRDP가 1년 전보다 13.8% 늘었다. 2015년 관련 통계 작성 이래 가장 높은 증가율이다. 충북 지역에 SK하이닉스 생산시설을 포함해 반도체 관련 공장과 사업체가 몰린 영향으로 풀이된다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 산업이 밀집한 경기의 GRDP도 전년 대비 6.2% 늘어 두 번째로 높은 증가율을 보였다. 서울의 GRDP는 서비스업과 건설업 중심으로 4.8% 늘었다.
반면 전남의 GRDP는 지난해 1분기보다 0.8% 감소해 전국에서 가장 부진했다. 충남의 GRDP도 1년 전 대비 0.5% 줄었다. 반도체 쏠림이 심한 경제구조가 지역별 GRDP에도 반영됐다는 평가가 나온다.
댓글 0