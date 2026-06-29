‘호남 반도체’ 여론전 나선 李 “특혜 아냐, 지역주의 조장 멈추길”

[호남 반도체 투자 오늘 발표]
“장기 소외된 탓에 가용토지 남아… 재생에너지-안정적 물공급 가능”
업계 “포스트 용인 시대 대안 필요”
국힘 “정책 협박” “직권남용” 비판에… 李 “돼지 눈에는 돼지만 보인다”
“호남에 반도체 산업 생태계를 조성하는 것은 특정 지역에 대한 특혜가 아니다. 정치적 목적으로 지역 갈등과 지역주의를 조장하는 소모적 정치투쟁은 멈춰 주길 바란다.”
이재명 대통령이 29일 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 반도체 투자 계획이 담긴 ‘3대 메가프로젝트 국민발표회’를 하루 앞두고 호남이 전공정 팹(fab·생산공장) 등이 포함된 반도체 클러스터의 최적지임을 강조하고 나섰다. 국민의힘을 중심으로 “더불어민주당 전당대회를 앞두고 기업에 투자를 강요해 호남에 특혜를 주는 것”이라는 비판이 나오자, 이 대통령은 “돼지 눈에는 돼지만 보인다”며 직접 여론전에 뛰어들었다. ● 부동산 이어 ‘호남 반도체 투자’ 직접 뛰어든 李
이 대통령은 주말인 27, 28일 이틀에 걸쳐 X(옛 트위터)에 7건의 글을 잇달아 올려 이같이 밝혔다. 올해 초부터 다주택자에 대한 양도세 중과 방침 등 부동산 관련 글 수십 건을 올린 것처럼 호남 반도체 투자를 둘러싼 논란에 직접 대응하고 나선 것.
이 대통령은 “장기 소외에 따른 고통과 설움을 겪었던 호남에는 지금까지의 이중 차별이 예상 못 한 큰 기회의 원천이 되는 것”이라며 “전화위복을 통해 상전벽해를 만들 절호의 기회”라고 강조했다. 이어 “서남해안은 발전에서 장기 소외됐던 탓에 역설적으로 반도체와 같은 첨단 공장을 지을 수 있는 광활하고 안정된 가용 토지가 남아 있다”며 “글로벌 시장의 핵심 화두인 RE100(재생에너지 100% 사용)을 충족할 풍부한 재생에너지 잠재력까지 갖추고 있다”고 했다.
특히 이 대통령은 호남권에선 반도체 산업의 필수 요소인 안정적인 물 공급이 어렵다는 주장에 대해서도 “첨단도시 발전에 필요한 만큼 관리시스템을 갖추고 수자원을 제대로 배치 관리하면 하루 100만 t의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다”고 반박했다. 이어 “세계 1, 2위를 다투는 반도체 첨단기업 삼성과 하이닉스가 용수가 부족한 지역에 검토도 없이 초대규모 공장 설립 계획을 할 만큼 어리석지 않다”고 했다.
김용범 대통령정책실장도 28일 페이스북에 “AI 시대가 요구하는 생산능력은 수도권 클러스터만으론 감당하기 어렵다”며 “가능한 많은 최첨단 팹을 가능한 빠르게 짓는 것이 국가경쟁력이다. 짓는 나라가 이긴다”고 했다. 김정관 산업통상부 장관 역시 같은 날 페이스북에 “높은 전력 자급률과 풍부한 용수, 전남대·광주과학기술원·한국에너지공대 등 우수한 연구·인재 기반을 갖춘 서남권이 경쟁력 있는 후보지”라고 밝혔다.
● 與 “국가 전략” vs 野 “국정 사유화”
야권은 일제히 반대 목소리를 높였다. 국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 28일 페이스북에 “권력이 방향을 정해두고 압박하는 순간, 그것은 설득이 아니라 거부할 수 없는 강요이자 정책적 협박”이라고 비판했다. 유승민 전 의원은 “지난 28년 중 16년을 민주당이 집권했는데 이제 와서 무슨 호남 차별을 얘기하냐”며 “밀실에서 ‘닥치고 무조건 호남’으로 정해 버리고 스스로 지역주의에 불을 붙인 것”이라고 지적했다. 안철수 의원도 “이 대통령이 삼전닉스 호남 반도체를 발표하는 순간, 직권남용 현행범으로 청와대로 고발장이 배송될 것”이라고 목소리를 높였다. 무소속 한동훈 의원은 “‘명청(이 대통령과 민주당 정청래 전 대표) 대전’을 이기려고 대한민국의 미래인 반도체 망치면 안 된다”고 주장했다.
민주당은 ‘나라 망하라고 고사 지내는 격’이라고 반박했다. 문진석 의원은 페이스북에 “우리 산업 전반을 새롭게 재편하는 일이다. 돼지 눈에는 돼지만 보이는 법이라지만, 뱉는다고 다 말이 아니다”라고 했다. 김병주 의원도 “역사적 성과를 정쟁으로 훼손하려는 시도는 국민적 저항에 직면할 것”이라고 주장했다.
● 반도체 업계 “새 클러스터 조성 정부 지원이 핵심”
삼성전자와 SK하이닉스는 호남 반도체 클러스터 논란에 대한 공식 입장 표명은 피하고 있다. 다만 반도체 업계에서는 ‘포스트 용인 클러스터’ 시대 대안은 필요하다고 보고 있다. 국내 반도체 기업 고위 임원은 “수도권과 충청권은 이미 대규모 부지 조성이 쉽지 않아 용인 이후 부지는 호남이나 영남에서 찾아야 했다”며 “결국 반도체 산단은 정부의 적극적인 전력과 용수 확보 노력이나 세제 인센티브가 투자 결정에 영향을 미친다”고 했다.
일각에선 투자 실행과 공장 가동에는 ‘반도체 경기’가 변수가 될 수 있는 만큼 투자 시기와 금액을 못 박는 것은 부담이 될 것이라는 분위기도 감지된다. 실제로 삼성전자의 미국 텍사스 테일러 공장은 2022년 착공해 당초 2024년 하반기 가동이 목표였지만 고객사 확보 등에 난항을 겪으며 올해 하반기(7∼12월) 가동으로 미뤄진 바 있다. 투자 약정을 하더라도 물량 확보가 안 되면 장비 반입과 가동 시점을 늦추며 시장 상황을 볼 수밖에 없다는 의미다.
댓글 0