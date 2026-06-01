‘성과급 합의 불발’ 카카오 노조, 오늘 ‘업무 로그아웃’

카카오 노조가 성과급 보상을 둘러싼 사 측과의 교섭에서 합의에 이르지 못하며 당초 예고했던 대로 29일 하루 ‘로그아웃(log out) 데이’를 진행한다. 10일 반일(半日) 파업에 이은 두 번째 집단 행동이다.
28일 카카오 노동조합에 따르면 29일 로그아웃 데이에는 카카오, 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원이 참여한다. 조합원들은 이날 하루 종일 연차 등을 활용해 업무를 중단하고 사내 업무 시스템에서 전원 로그아웃할 예정이다. 파업 참여 대상은 카카오 본사를 포함해 최대 3000명 규모다. 카카오 노조는 당일 별도 집회나 오프라인 행동 없이 로그아웃 데이를 진행하고, 별도 입장 발표를 하지 않을 예정이다.
이번 로그아웃 데이는 10일 진행된 4시간 반일 파업과 달리 조합원들이 하루 동안 업무와 사내 시스템에서 모두 이탈하게 된다. 이 때문에 카카오톡 등 카카오 서비스 운영에 영향이 생길지 관심이 쏠린다. 1차 파업에는 5개 법인 기준 약 1500명이 참여했지만 서비스 장애는 없었다. 카카오 관계자는 “이용자 불편이 없도록 필요한 대응 체계를 갖추고 안정적인 서비스 운영에 최선을 다할 것”이라고 말했다.
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