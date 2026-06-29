K-페미닌케어 아이힐, 日 상장사와 120억 공급 계약 …메이저 드럭스토어 진출

여성 이너케어 브랜드 아이힐(iHEAL)이 일본 상장사의 탄탄한 인프라를 활용해 현지 주요 오프라인 유통망에 진출하며 글로벌 시장 영토 확장에 속도를 낸다. 단순 제품 수출을 넘어 돈키호테, 웰시아 등 일본 전역의 주요 드럭스토어와 편의점 채널을 가동할 수 있는 현지 유통 체계를 구축했다는 점에서 고무적이다.
아이힐의 브랜드 운영사 비오랩(BIOLAB)은 일본 현지 파트너사 에이든 랩 재팬(AIDEN LAB JAPAN), 일본 상장사 젤리빈즈 그룹(JELLY BEANS GROUP)과 최소 120억 원 규모의 일본 독점 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 3자 계약에 따라 젤리빈즈 그룹은 일본 내 아이힐 브랜드의 독점 판매 및 마케팅 권한을 확보하게 됐다.
회사는 이번 계약을 계기로 돈키호테, 웰시아, 스기약국, 로프트 등 일본의 주요 유통망을 중심으로 소비자 접점을 확대해 현지 브랜드 인지도를 한층 끌어올릴 계획이다. 향후 일본 시장에서의 성과를 발판 삼아 동남아시아 등 추가 해외 시장 진출도 검토하고 있다.
아이힐은 여성 질 유래 유산균을 배합한 대표 제품인 ‘아이힐 비너스 유산균’을 중심으로 국내외에서 입지를 다져온 브랜드다. 국내 올리브영 700여 개 매장 입점은 물론, 일본 Qoo10 베스트 어워드를 2년 연속 수상하며 차별화된 브랜드 경쟁력을 보여준 바 있다.
아이힐 관계자는 “이번 계약은 K-페미닌케어의 우수한 경쟁력을 일본 시장에서 인정받은 결과”라며 “이를 발판 삼아 글로벌 여성 건강 브랜드를 향한 도약을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0