롯데칠성, 원가 부담에 44개 품목 출고가 5.3% 인상

식음료-외식업계 가격 인상 잇따라
고환율과 원재료·포장재 가격 상승 부담이 이어지면서 식음료·외식업계의 가격 인상이 잇따르고 있다.
23일 롯데칠성음료는 이달 26일부터 칠성사이다와 펩시콜라 등 12개 음료 브랜드, 총 44개 품목의 출고가를 평균 5.3% 인상한다고 밝혔다. 2024년 6월 이후 2년 만의 가격 인상이다.
칠성사이다 출고가는 4.3%, 밀키스는 6%, 칸타타는 5.7%, 핫식스는 4% 오른다. 미국 펩시코로부터 원액을 수입해 생산·판매하는 펩시콜라는 5%, 마운틴듀는 6.1%, 게토레이는 6.3% 인상된다. 이번 인상분은 다음 달 1일부터 편의점 등 주요 소매처의 판매 가격에 반영될 것으로 전망된다.
롯데칠성음료는 전체 원재료비의 약 절반을 차지하는 알루미늄과 플라스틱 가격이 전년 대비 50% 이상 올라 가격을 올렸다고 밝혔다. 환율 상승에 따른 원액 수입 비용 증가, 유가 상승에 따른 물류비 부담도 가격 인상 요인으로 작용했다고 덧붙였다.
분식 프랜차이즈도 가격 인상 대열에 합류했다. 떡볶이 프랜차이즈 동대문엽기떡볶이를 운영하는 핫시즈너는 다음 달 1일부터 전 제품 판매가를 약 7% 인상하기로 했다. 17년간 소비자 판매가와 가맹점 식자재 공급가를 동결해 왔지만, 최근 식·원자재 수급 환경 악화와 생산시설 확충, 유지·보수, 금융비용 등으로 가격 조정이 불가피해졌다고 회사는 밝혔다.
가격 인상 움직임은 커피·버거·외식 브랜드 전반으로도 번지고 있다. 메가MGC커피는 6월 19일부터 ‘할메가커피’ 라인업 3종 가격을 각각 200원씩 올렸고, 이디야커피도 매장 내 스틱커피와 커피믹스 제품 가격을 최대 15.2%까지 상향 조정했다. 더본코리아는 이달 9일부터 역전우동, 미정국수, 롤링파스타, 새마을식당 등 11개 브랜드 일부 메뉴 등의 가격을 평균 11% 인상했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
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