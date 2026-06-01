중기 해외 판로 넓혀주는 조력자

[2026 국가서비스대상] AI 디지털무역지원 서비스 대한무역투자진흥공사
AI 무역지원센터 ★★★
대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 AI 무역지원센터가 ‘2026 국가서비스대상’ AI 디지털무역지원 서비스 부문 대상을 수상했다. 3년 연속이다.
KOTRA의 AI 디지털무역지원 서비스인 AI 무역지원센터는 지자체와 협력해 전국 20개소에서 운영되고 있는 오프라인 인프라다. 센터에서는 중소기업의 시장조사, 수출 상품 콘텐츠 제작, 디지털 마케팅, 바이어 발굴과 무역 상담 등을 지원한다.
시장조사는 ‘AI 수출비서’ 파일럿으로 지원한다. 전 세계에서 모은 방대한 무역 데이터를 바탕으로 시장 정보를 제공하며 연내 정식 오픈을 목표로 시범 운영 중이다. 기업이 제품 정보만 입력하면 AI가 실시간으로 분석해 맞춤형 시장을 추천하고 해당 국가의 최신 진출 전략 보고서까지 5분 만에 만들어 준다. 예전 같으면 해외시장 조사를 위해 수개월 동안 발품을 팔아야 했던 일을 단 몇 분 만에 해결하며 중소기업 수출의 길잡이 역할을 톡톡히 하고 있다.
수출 상품 콘텐츠 제작의 경우 기업이 AI 무역지원센터를 방문하면 전담 매니저의 도움을 받아 제미나이나 챗지피티 같은 인공지능 툴로 외국어 홍보 문구, 상품 사진, 숏폼 동영상을 무료로 제작할 수 있다. 이렇게 완성된 콘텐츠는 KOTRA의 글로벌 온라인 장터인 ‘바이코리아(buykorea.org)’에 등록돼 전 세계 바이어들에게 실시간으로 노출된다.
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