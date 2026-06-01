20대 니즈 파악해 경험-혜택 제공

㈜LG유플러스의 유쓰가 ‘2026 국가서비스대상’ 20대 전용 통신 서비스 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
유쓰(Uth)는 LG유플러스의 20대 전용 혁신 브랜드로 ‘20대를 성장시키는 즐거운 경험을 함께하는 브랜드’라는 의미를 담고 있다. 20대의 니즈를 파악해 필요한 경험과 혜택을 제공하며 LG유플러스의 브랜드 로열티와 선호도 상승을 견인하고 있다. 유쓰는 유쓰 청년 요금제와 결합 할인 등 전용 통신 상품을 제공하고 매월 20일 유플투쁠 ‘유쓰데이’를 통해 식음료, 영화, 전시 등 20대가 선호하는 다양한 멤버십 혜택을 제공한다. 특히 20대의 성장을 돕고 실질적인 혜택이 되는 공모전 ‘유쓰 쇼츠 페스티벌’과 매해 캠퍼스로 찾아가 운영하는 ‘유쓰 캠퍼스 페스티벌’을 통해 유플러스의 상품·서비스를 20대에 맞는 체험을 통해 경험하게 함으로써 고객과의 연계성을 높이고 있다.
올해는 유튜브와 협업해 국내 최대 규모의 AI 쇼츠 공모전 ‘유쓰 AI 쇼츠 페스티벌’을 지난 8일부터 7월 31까지 진행한다. 대상 10명에게는 9월 미국 LA에 위치한 세계 최초 AI 박물관 ‘데이터랜드’와 구글 미국 오피스를 방문하는 5박 7일 투어 기회가 제공된다. 수상작은 LG유플러스 복합문화공간 ‘일상비일상의틈 by U+’에 전시될 예정이다.
또한 올해는 유플러스 대학생 앰배서더이자 20대 브랜드 유쓰를 대표하는 ‘유쓰피릿’을 통해 유플러스를 알리는 콘텐츠 영향력을 강화하고 있다.
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