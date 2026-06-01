오더메이드 맞춤 여행부터 럭셔리 상품까지 제안

제우스월드는 고객의 취향과 라이프스타일을 반영한 하이엔드 맞춤 여행 브랜드다. 최근 해외여행의 선택 기준이 단순한 목적지를 넘어 ‘어떤 경험을 할 것인가’로 확장되면서 여유로운 일정과 프라이빗한 휴식, 현지에서만 누릴 수 있는 특별한 체험을 중시하는 고객 수요가 커지고 있다. 제우스월드는 이러한 흐름에 맞춰 브랜드를 리뉴얼하고 기존 오더메이드 기반 맞춤 여행의 가치는 유지하면서도 럭셔리 기획 상품과 자유여행객을 위한 개별 상품까지 포트폴리오를 확대했다.
새롭게 정비된 제우스월드는 고객의 여행 목적과 형태에 따라 세 가지 카테고리로 운영된다. ‘ZEUS Private’은 제우스월드의 정체성인 오더메이드 기반 하이엔드 맞춤 여행이다. 고객의 취향, 일정, 동행자, 여행 목적을 세밀하게 반영해 프라이빗한 여정을 설계한다. ‘ZEUS Select’는 럭셔리 호텔, 항공, 현지 투어 등 개별 자유여행객을 위한 셀렉티브 상품으로 구성돼 프리미엄 개별 자유여행객은 물론 영 럭셔리 고객층까지 아우른다.
또한 ‘ZEUS Signature’는 프리미엄 패키지에 제우스월드의 하이엔드 서비스를 결합한 경험 중심의 럭셔리 기획 여행상품이다. 기존 일부 고객에게 제공되던 차별화된 서비스를 패키지 영역으로 확장해 더 많은 고객이 고품격 여행을 경험할 수 있도록 했다. 대표 상품인 ‘독일·이탈리아·오스트리아 슈퍼카 드라이빙 투어 7일’은 유럽 알프스의 풍경 속에서 다양한 슈퍼카를 직접 운전하며 3개국의 드라이빙 명소를 따라 이동하는 상품이다. 드라이빙 전문 인스트럭터가 동행해 안전하고 전문적인 환경에서 일정을 즐길 수 있다.
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