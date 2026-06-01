빚투-주담대 쌍끌이에… 가계대출 두달새 6조 늘어

5대 은행 대출잔액 646조 넘어서
신용 4조 늘고 주담대 사상최대
금리인상 앞두고 대출관리 긴장
올해 들어 주춤했던 은행권 가계대출 증가세가 다시 가팔라지고 있다. 매달 지난해 말 잔액보다 적게 관리됐던 가계대출 잔액이 이달 들어 처음 지난해 말 수준을 웃돌았다. 최근 두 달간은 무려 6조 원이 넘게 불어났다. 증시 호황에 따른 ‘빚투(빚내서 투자)’와 수도권 주택 거래 수요가 ‘쌍끌이’로 가계대출 잔액을 불리고 있다는 분석이 나온다.
21일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 18일 기준 가계대출 잔액(정책성 대출 제외)은 646조192억 원으로 집계됐다. 지난해 말(645조1951억 원) 대비 약 8241억 원 늘었다. 4월 말(639조9475억 원)에 비해선 6조717억 원 증가했다. 두 달도 안 돼 6조 원 넘게 불어난 것이다.
증시 호황에 따른 빚투 수요로 개인 신용대출 잔액(108조3339억 원)이 4월 말 대비 한 달 반 만에 4조 원가량 늘며 증가세를 견인했다. 18일 기준 5대 은행의 주택담보대출 잔액 역시 614조5352억 원에 달해 사상 최대 수준이었다.
은행권은 올해 들어 가계대출을 바짝 조이면서 지난해 말 잔액보다 낮은 수준으로 관리했다. 1월 말 5대 은행의 가계대출 잔액은 지난해 말에 비해 2조3200억 원 줄어든 상태였다. 2월 말에도 지난해 말에 비해 4조4374억 원, 3월 말에도 5조8688억 원, 4월 말에도 5조2476억 원 줄었다. 그간 대출 총량이 비교적 잘 관리됐지만 갑자기 지난달 말 감소 폭이 1조5738억 원대로 줄더니 이달 중순 증가세로 돌아섰다.
앞서 5대 은행은 올해 한 해 동안 가계대출이 지난해 말보다 4조3300억 원 넘게 늘지 않도록 묶겠다는 가계대출 증가액 목표치를 제출한 바 있다. 목표치 관리에 실패한 은행들은 이듬해 목표치를 더 낮게 잡아야 하기 때문에 대출 여력이 줄어든다.
당장 다음 달 한국은행의 기준금리 인상 가능성이 높아진 만큼 엄격한 대출 총량 관리로 가계 부담을 줄여야 한다는 지적이 나온다. 강인수 숙명여대 경제학과 교수는 “서민 비중이 높은 주택담보대출은 금리가 오르면 원리금 상환 부담이 늘며 가처분 소득이 빠르게 줄어들 우려가 있다”며 “소득이 줄어든 만큼 소비가 위축돼 내수가 흔들리게 된다”고 설명했다.
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