6·25 참전 노병과 후손들 방한해 ‘희망의 합창’

阿유일 지상군 파견 에티오피아
95세 용사-후손 구성 ‘강뉴합창단’
오늘부터 36일간 공연 등 보훈활동
에티오피아 6·25 참전용사인 테스파예 아스마마우 옹(95)과 참전용사 후손 34명으로 구성된 ‘강뉴합창단’이 22일부터 다음 달 27일까지 사단법인 따뜻한하루 초청으로 방한한다고 국가보훈부가 21일 밝혔다.
LG가 항공권과 숙박비 등 방한 비용 전액을 지원한다. ‘칵뉴(강뉴·Kagnew)’는 6·25전쟁 당시 아프리카에서 유일하게 지상군을 파견한 에티오피아군 부대명으로 ‘적을 파괴하는 자’라는 뜻이다. 에티오피아는 최정예 황실근위대 6000여 명을 파병해 강원 화천과 철원 등 최전선에서 253전 253승이라는 백전백승의 신화를 세우며 단 1명의 포로도 남기지 않았다. 이 과정에서 부대원 122명이 전사하고 536명이 부상을 입었다.
아스마마우 옹은 1953년 4월부터 1년간 참전했다. 에티오피아 참전용사 후손이자 강뉴합창단원인 아멘 부카예후 양(11)은 2024년 한국 민간단체 도움으로 심장병 수술을 받아 새 생명을 얻은 마흐릭 부카예후의 친동생이라고 보훈부는 전했다.
강뉴합창단은 24일 서울 여의도 국회에서 열리는 국제보훈·평화프로젝트 음악회와 25일 경기 수원에서 열리는 6·25전쟁 76주년 기념식 등 다양한 일정을 소화한다. 25일 서울 잠실야구장에서 열리는 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 프로야구 경기에선 애국가를 부를 예정이다.
30일 대한민국무공수훈자회가 주관하는 한-에티오피아 대학생 교류 행사 발대식과 2박 3일간의 전적지 탐방이 진행된다. 대한민국상이군경회가 마련한 유네스코 세계문화유산인 수원 화성 견학과 태권도 수련 등 한국의 얼과 문화도 깊이 체험하게 된다.
합창단은 다음 달 27일 유엔군 참전의 날 기념 공연을 끝으로 36일간의 일정을 마무리할 예정이다. 권오을 보훈부 장관은 “75년 전 강뉴부대 영웅들의 희생은 오늘날 우리가 누리는 자유와 평화의 초석”이라며 “그 후손들의 방한과 아름다운 합창을 통해 양국의 미래세대가 평화와 우정의 가치를 나누는 뜻깊은 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
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