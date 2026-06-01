6·25 참전 노병과 후손들 방한해 ‘희망의 합창’

  • 동아일보

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阿유일 지상군 파견 에티오피아
95세 용사-후손 구성 ‘강뉴합창단’
오늘부터 36일간 공연 등 보훈활동

6·25전쟁에 참전했던 에티오피아 칵뉴부대 참전용사들의 후손 34명으로 구성된 ‘강뉴합창단’이 에티오피아 현지에서 공연하는 모습. 사단법인 따뜻한하루 제공
6·25전쟁에 참전했던 에티오피아 칵뉴부대 참전용사들의 후손 34명으로 구성된 ‘강뉴합창단’이 에티오피아 현지에서 공연하는 모습. 사단법인 따뜻한하루 제공
에티오피아 6·25 참전용사인 테스파예 아스마마우 옹(95)과 참전용사 후손 34명으로 구성된 ‘강뉴합창단’이 22일부터 다음 달 27일까지 사단법인 따뜻한하루 초청으로 방한한다고 국가보훈부가 21일 밝혔다.

LG가 항공권과 숙박비 등 방한 비용 전액을 지원한다. ‘칵뉴(강뉴·Kagnew)’는 6·25전쟁 당시 아프리카에서 유일하게 지상군을 파견한 에티오피아군 부대명으로 ‘적을 파괴하는 자’라는 뜻이다. 에티오피아는 최정예 황실근위대 6000여 명을 파병해 강원 화천과 철원 등 최전선에서 253전 253승이라는 백전백승의 신화를 세우며 단 1명의 포로도 남기지 않았다. 이 과정에서 부대원 122명이 전사하고 536명이 부상을 입었다.

아스마마우 옹은 1953년 4월부터 1년간 참전했다. 에티오피아 참전용사 후손이자 강뉴합창단원인 아멘 부카예후 양(11)은 2024년 한국 민간단체 도움으로 심장병 수술을 받아 새 생명을 얻은 마흐릭 부카예후의 친동생이라고 보훈부는 전했다.

강뉴합창단은 24일 서울 여의도 국회에서 열리는 국제보훈·평화프로젝트 음악회와 25일 경기 수원에서 열리는 6·25전쟁 76주년 기념식 등 다양한 일정을 소화한다. 25일 서울 잠실야구장에서 열리는 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 프로야구 경기에선 애국가를 부를 예정이다.

30일 대한민국무공수훈자회가 주관하는 한-에티오피아 대학생 교류 행사 발대식과 2박 3일간의 전적지 탐방이 진행된다. 대한민국상이군경회가 마련한 유네스코 세계문화유산인 수원 화성 견학과 태권도 수련 등 한국의 얼과 문화도 깊이 체험하게 된다.

합창단은 다음 달 27일 유엔군 참전의 날 기념 공연을 끝으로 36일간의 일정을 마무리할 예정이다. 권오을 보훈부 장관은 “75년 전 강뉴부대 영웅들의 희생은 오늘날 우리가 누리는 자유와 평화의 초석”이라며 “그 후손들의 방한과 아름다운 합창을 통해 양국의 미래세대가 평화와 우정의 가치를 나누는 뜻깊은 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

#에티오피아#6·25전쟁#강뉴합창단#참전용사#방한#LG 지원#국제보훈#평화프로젝트#전적지 탐방#유네스코 세계문화유산
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
이민아 기자 omg@donga.com
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