공무원연금공단-국제협력단 이사장 해임 건의…공공기관 평가 최하위

8년 만에 부활한 공공기관장 평가에서 김동극 공무원연금공단 이사장과 장원삼 한국국제협력단 이사장 등 2명이 최하위 평가를 받아 해임될 처지에 놓였다. 기관 평가에서는 한국방송광고진흥공사(코바코)와 에스알(SR) 등 16곳이 ‘미흡’ 이하를 받았다.
정부는 19일 이같은 내용의 ‘2025년도 공공기관 경영실적 평가 결과’를 발표했다. 공기업과 준정부기관 88곳을 대상으로 한 기관 평가에서 코바코와 국립공원공단, 국제협력단 등 3곳이 ‘아주 미흡’을 받았다. SR, 한국석유공사, 한국자산관리공사(캠코) 등 13곳은 ‘미흡’이었다. 정부는 이들 16개 기관의 내년 경상경비를 0.5~1.0% 삭감할 예정이다.
2018년 이후 폐지됐다가 올해 실시된 기관장 평가에선 공무원연금공단, 국제협력단, 국가철도공단, SR, 한국산업인력공단, 석유공사, 한국에너지공단 등 7곳이 최하위 등급인 ‘아주 미흡’을 받았다. 이 가운데 기관장이 재임 중인 곳은 공무원연금공단과 국제협력단뿐이라 두 기관장에 대해서만 정부가 해임을 건의했다.
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