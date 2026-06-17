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경제
마스턴, ‘힐튼 비엔나’ 투자 경험 바탕으로 해외 네트워크 확대
동아경제
입력
2026-06-17 16:36
2026년 6월 17일 16시 36분
황소영 기자
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오스트리아 비엔나 도심에 위치한 힐튼 비엔나 파크 전경. 마스턴투자운용
마스턴투자운용이 오스트리아 비엔나 호텔 등 기존 해외 부동산 투자 경험을 바탕으로 미국과 아시아 지역의 현지 네트워크 확대를 추진하고 있다.
국내 기관투자자의 해외 부동산 투자는 한때 미국과 유럽의 오피스를 중심으로 늘었지만 최근에는 금리 상승과 환율 변동, 공실 확대 우려 등의 영향으로 위축된 상태다. 이에 따라 국내 운용사들도 신규 자산 매입보다 기존 투자자산 관리와 현지 운용사 협력 확대에 무게를 두고 있다.
마스턴투자운용은 2017년 집합투자업 인가를 취득한 뒤 해외 부동산 투자 사업을 확대했다. 미국과 유럽 주요 도시의 오피스와 호텔 등을 중심으로 프로젝트 펀드와 재간접 펀드를 운용해 왔다.
업계에 따르면 조용민 마스턴투자운용 해외부문 대표는 올해 호주 시드니와 미국 뉴욕 등을 방문해 현지 운용사 및 투자기관과 협력 방안을