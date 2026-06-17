aT, 식량원조 쌀 5만t 본격 출항… 올해 케냐 등 6개국 지원

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 총 5만t 규모의 식량원조 사업을 본격 추진한다.
17일 공사에 따르면 전날 경북 울산항에서 식량원조협약(Food Assistance Convention, 이하 FAC)에 따른 올해 해외원조용 쌀 첫 출항이 이뤄졌다.
올해 우리나라의 식량원조 물량은 총 5만t으로, 기후변화와 분쟁 등으로 식량 위기를 겪는 국가에 인도적 지원을 제공하기 위해 마련됐다. 상반기에는 군산항, 목포항, 울산항을 통해 총 4만 9040t의 쌀을 케냐, 우간다, 에티오피아, 예멘, 방글라데시 등 5개국에 지원한다. 하반기에는 올해 처음으로 지원 대상에 포함된 이집트에 960t을 지원할 예정이다.
aT는 2018년 정부의 FAC 가입 이후 식량원조 업무를 위탁받아 포장, 운송, 선적 등 전 과정을 전담하고 있다. 지난해까지 농식품부와 공사가 FAC를 통해 전 세계 식량난 해소를 위해 지원한 쌀 규모는 누적 55t톤에 달한다.
홍문표 aT 사장은 “aT는 2018년 식량원조협약 가입 이후 식량원조 사업을 차질 없이 지원하며 국격을 높이기 위해 노력해 왔다”며 “과거 원조를 받던 나라에서 이제는 세계 5위 수준의 공여국으로 우뚝 선 만큼, aT의 노하우와 역량을 모아 식량이 부족한 국가의 국민들에게 따뜻한 희망이 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
한편 1968년 발효된 식량원조협약은 미국, 일본, EU 등 16개 국가가 회원국으로 가입해 개도국들을 대상으로 인도적 목적의 식량을 지원하고 있는 국제 협약이다. 우리나라는 분쟁과 재해 등으로 인한 국제사회의 인도적 지원 수요 확대에 대응해 일시적 원조가 아닌 장기적이고 안정적인 식량원조 수행을 위해 협약 가입을 추진했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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