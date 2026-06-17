GS건설, 80여 개 중소 건설사에 체험형 안전교육 지원

GS건설은 지난 16일 경기도 용인시 안전혁신학교에서 고용노동부 안양지청과 ‘건설안전 징검다리 프로젝트’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.
건설안전 징검다리 프로젝트는 대규모 기업이 보유한 안전체험 교육시설과 콘텐츠를 중소규모 기업이 활용할 수 있도록 지원하는 사업이다. 기업 규모에 따른 안전보건 역량 격차를 줄이고 중소 건설현장의 산업재해를 예방하는 것이 목적이다.
GS건설은 이번 협약에 따라 안전혁신학교의 체험형 안전교육시설과 교육 콘텐츠를 중소 건설현장과 협력업체 종사자에게 제공한다. 실제 건설현장에서 발생할 수 있는 사고 상황을 구현한 실습 교육을 중심으로 프로그램을 운영할 예정이다.
교육 대상은 고용노동부 안양지청 관내 협의체에 참여하는 80여 개 회원사의 중소 건설현장 및 협력업체 종사자다. 이달 말 안양지청 근로감독관 등 60여 명을 대상으로 첫 교육을 진행하고 이후 매월 정기 교육을 실시한다.
GS건설은 2006년 안전혁신학교를 설립해 임직원과 협력회사 관리감독자 등을 대상으로 체험·실습형 안전교육을 운영해 왔다.
2024년에는 안전·보건·건설장비·기술안전 관련 자료와 중대재해 사례, 교육용 동영상 등을 모은 ‘안전보건교육자료 통합플랫폼’을 구축했다. 협력사의 재정 부담을 낮추기 위해 산업안전보건관리비를 선지급하고 안전담당자 배치 비용도 지원하고 있다.
협력회사 현장소장과 안전담당자를 대상으로 현장을 직접 방문해 교육하는 ‘찾아가는 안전혁신학교’도 운영 중이다.
GS건설 관계자는 “체험형 안전교육 인프라와 콘텐츠가 중소 건설현장 및 협력업체 종사자의 안전보건 역량을 높이는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다”면서 “협력사와 안전한 건설현장을 조성하기 위한 지원을 확대하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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