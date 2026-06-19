“송파경찰서 무기고 털자” 협박 댓글 쓴 20대 남성 자수

서울 송파경찰서를 겨냥해 “무기고를 털자”는 협박 댓글을 달았던 20대 남성이 경찰에 자수했다. 송파서는 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위를 관할하는 경찰서다.
19일 서울 중랑경찰서는 이날 오전 송파 개표소 관련 인터넷 기사에 “송파경찰서 무기고 털고 우리도 민주화 유공자 돼보자”는 댓글을 게시한 20대 중반 남성을 불러 조사했다고 밝혔다.
앞서 이 남성은 17일 한 언론사 기사에 해당 댓글을 달았다. 경찰은 관련 112 신고를 접수한 뒤 수사에 나섰다.
남성은 경찰이 자신을 추적 중이라는 내용의 기사를 접한 뒤 전날 밤 자수한 것으로 파악됐다. 이날 중랑경찰서에 출석한 남성은 조사를 받았으며 자신이 직접 댓글을 작성했다고 인정했다.
경찰 조사에서 남성은 “집회 현장, 경찰 대응 등에 대한 비판 의식을 갖고 감정적으로 댓글을 작성했을 뿐, 실제 실행 의사는 없었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
아직까지 실제 실행 가능성이나 구체적인 위험 정황은 확인되지 않은 것으로 조사됐다.
경찰은 게시 경위 등을 종합적으로 검토해 남성에 대해 공중협박 혐의 적용 여부 등을 결정할 방침이다.
경찰은 앞으로도 송파 개표소 관련 공론장의 취지를 훼손하는 불법행위에 대해서는 철저히 수사해 엄정하게 처리할 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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