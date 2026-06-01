내달 대한상의 제주포럼… 국회의장 처음 참석한다

조정식 국회의장 등 정계 인사들이 다음 달 제주에서 열리는 제49회 대한상공회의소 제주포럼에 참석해 국내 경제계와 소통한다. 제주포럼은 대한상의가 1974년부터 매년 여름에 개최하는 국내 최대 규모의 경제계 포럼이다. 국회의장이 이 행사에 참석하는 것은 이번이 처음이다.
16일 재계에 따르면 조 의장은 상의 포럼 첫날인 다음 달 15일 저녁 만찬에 참석해 최태원 대한상의 회장 겸 SK그룹 회장을 비롯해 전국 지역상의 회장 및 기업인들과 만남을 가질 예정이다. 조 의장뿐만 아니라 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관 등 이재명 정부의 주요 관료들이 참석한다. 구 부총리는 최 회장 개회사에 이어 정책 강연을 맡을 예정이다. 김 장관은 둘째 날 정책 강연을 진행한다.
조 의장은 이번에 첨단 산업 지원, 기업 규제 완화 등 관련 입법 현안에 대한 재계 목소리를 청취할 것으로 보인다. 또 구 부총리 등 각 부처 장관들이 참석하는 만큼 하반기(7∼12월) 정부의 경제정책 기조를 공유하는 자리가 될 전망이다.
이번 대한상의 제주포럼의 주제는 ‘성장의 바다로’다. 인공지능(AI), 기술 혁신, 신 기업가 정신 등 급변하는 산업 환경에서 기업이 나아갈 방향을 조망한다는 취지다. 전국 기업인 600여 명이 참석할 예정이다. 나흘간 진행되는 포럼은 첫날부터 마지막 날까지 각각 ‘성장의 토대’, ‘리더들의 도전’, ‘기술로 여는 기회’, ‘사회로 퍼지는 변화’ 등을 주제로 진행된다. 최 회장은 셋째 날에 글로벌 대전환기 경제 방향성을 제시하는 특별 대담을 가질 예정이다.
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